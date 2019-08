Athens Women's Football Summit

H IBF-Intelligent Business Forces ( www.ibfnow.com ) έχει την τιμή να ανακοινώσει ότι στο 1ο Διεθνή Συνέδριο Ποδοσφαίρου Γυναικών με την ονομασία AthensWFS - το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 16-17 Οκτ. 2019 - θα προβληθεί η ταινία “COACH” ( www.coachthemovie.com ).Tracy Hamm (Επικεφαλής Προπονήτρια της Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών στο Πανεπιστήμιο της California -Davis Women’s Soccer- και κάτοχος UEFA A’ Coaching License).Courtney Levinsohn (Executive Producer, Ιδρυτής του οργανισμού Growth Through Sport, πρώην Προπονήτρια του New York Athletic Club, πρώην Αρχηγός και MVP στην Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Πανεπιστημίου UC Berkeley).Rachel LaSala (Director of Marketing & Promotion της ταινίας “Coach”).Σε τι αφορά η ταινία “COACH”?Η ταινία “COACH” ακολουθεί την ιστορία και τις προσπάθειες της Tracy Hamm να αποκτήσει το Διεθνές Δίπλωμα Προπονητικής UEFA A.Παρακολουθούμε την Hamm να μετακινείται στην Ευρώπη (από τις ΗΠΑ) μετά τις άκαρπες προσπάθειές της να αποκτήσει το Δίπλωμα Προπονητικής από την Αμερικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου λόγω της προϋπόθεσης της Ομοσπονδίας οι υποψήφιες να έχουν τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια επαγγελματική ενασχόληση με το Ποδόσφαιρο Γυναικών ως Παίκτριες.Όταν όμως η Hamm αποφοίτησε από το Κολέγιο το 2006, δεν είχε ακόμη καθιερωθεί το WPS (Women’s Professional Soccer), το νέο επαγγελματικό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών στις ΗΠΑ, γεγονός που προκαλούσε τον αποκλεισμό της Tracy από την διαδικασία, κάτι που φυσικά δεν ίσχυε ως περιορισμός για τους άντρες.Η Tracy όμως δεν το έβαλε κάτω και προσπερνώντας όλα τα κανονιστικά εμπόδια και αδιέξοδα, κατάφερε να είναι σήμερα μία από τις πετυχημένες κατόχους του Διεθνούς Διπλώματος Προπονητικής UEFA A.25 λεπτά.Ο σκοπός της ταινίας είναι να συνδράμει στις προσπάθειες που γίνονται παγκοσμίως για έναν κόσμο όπου θα είναι εντελώς αποδεκτό να μπορούν να αποκτούν οι γυναίκες επαγγελματικές ιδιότητες, ρόλους και υψηλές διοικητικές θέσεις στον χώρο του Ποδοσφαίρου και ευρύτερα των Sports, πέραν του να συμμετέχουν ως αθλήτριες.Η ιστορία της Tracy ενθαρρύνει την κοινωνία και τους θεσμικούς παράγοντες να απελευθερώσουν τον χώρου του Ποδοσφαίρου από τα όποια εμπόδια υπάρχουν έτσι ώστε να μπορούν οι Γυναίκες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επαγγελματικές καριέρες κατακτώντας τα υψηλότερα αξιώματα στον χώρο του αθλητισμού παγκοσμίως.Η Tracy, η Courtney και η Rachel, θα παραβρεθούν στην προβολή του φιλμ στην Αθήνα και θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους με τους λοιπούς συμμετέχοντες στο AthensWFS!Πληροφορίες για συμμετοχή στο Συνέδριο παρέχονται στην ιστοσελίδα www.athenswfs.com Επικοινωνία στο infο@athenswfs.com και στο +30 211 016 8140.