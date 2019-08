Δελτίο τύπου στρατηγικής συνεργασίας AthensWFS- EFDN

H IBF-Intelligent Business Forces (www.ibfnow.com) και το European Football for Development Network (EFDN) (www.efdn.org) έχουν την τιμή να ανακοινώσουν την Στρατηγική τους Συνεργασία αναφορικά με το 1ο Διεθνή Συνέδριο Ποδοσφαίρου Γυναικών με την ονομασία AthensWFS το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 16-17 Οκτ. 2019.Παρατίθεται σχετική ανακοίνωση από το EFDN. https://www.efdn.org/blog/news/efdn-and-ibf-agree-on-partnership-for-athens-womens-football-summit/ Τοαποτελείται από περισσότερα από 70 επαγγελματικά ποδοσφαιρικά σωματεία, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και λίγκες σε όλη την Ευρώπη, με σκοπό την συνεργατική και οργανωμένη δράση ενεργειώνΕνδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:• SHOW RACISM THE RED CARD• WELCOME THROUGH FOOTBALL• COMMUNITY CHAMPIONS LEAUGE• SCORING FOR HEALTH• ONE GOAL FOR EDUCATION• NOVI – NO VIOLENCE IN SPORTSΣημειώνεται ότι η πρώτη απονομή των βραβείων για την κοινωνική δράση MORE THAN FOOTBALL, θα λάβει χώρα στις εργασίες της 13ης ημερίδας του EFDN στις 19 και 20 Νοεμβρίου, υπό την φιλοξενία της BARCELONA στο Camp Nou.Ενδεικτικά ονόματα μελών στο EFDN περιλαμβάνουν:• JUVENTUS F.C.• AFC AJAX• BARCA FOUNDATION• CHELSEA FC FOUNDATION• PARIS SAINT-GERMEN FOUNDATION• INTER CAMPUS• PSV EINDHOVEN• SL BENFICA• VFL WOLFSBURG• GALATASARAY SKAπο την Ελλάδα συμμετέχουν ομάδες όπως: AEK ATHENS F.C., PANATHINAIKOS F.C.,PAOK F.C.αναφέρει: "Για όλους εμάς στο EFDN, που έχουμε εργασθεί πολλά χρόνια με αναρίθμητα ποδοσφαιρικά σωματεία, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, λίγκες, ιδρύματα κτλ σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, αποτελεί τιμή να είμαστε Στρατηγικοί Συνεργάτες του 1ου ιστορικού AthensWFS. Είμαστε σίγουροι πως το AthensWFS δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου Γυναικών στην Ελλάδα, αποτελώντας ταυτόχρονα μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας που εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς στον τομέα των επενδύσεων, της ισότιμης συμμετοχής και της ισότητας των φύλλων στο Ποδόσφαιρο και ευρύτερα».“To Athens Women’s Football Summit θα αποτελέσει ένα παγκόσμιο forum το οποίο θα ωθήσει Παίκτριες, Ομάδες, Ακαδημίες, Ομοσπονδίες, Διεθνής Θεσμούς του Ποδοσφαίρου, Προπονητές, Χορηγούς, Επενδυτές, Επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης, προβολής και επαφών σε παγκόσμιο επίπεδο, στην όμορφη και μοναδική Αθήνα, συνδράμοντας στην καθημερινή μάχη της ισότιμης συμμετοχής και του σεβασμού των γυναικών στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πολύ τα Football Clubs μέλη του οργανισμού και τον κ. κ.Hubert Rovers για την συνεργασία αυτή» είπε ο«To Ποδόσφαιρο Γυναικών είναι μια ανερχόμενη και ιδιαίτερα δυναμική παγκόσμια αγορά ή οποία προσφέρει ήδη σημαντικές επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες. Ενισχύει ξεκάθαρα και καθοριστικά το κοινωνικό πρόσωπο των Ομάδων, των Ομοσπονδιών, των Επιχειρήσεων ακόμη και Κρατών…επιπλέον αναγνωρίζεται και αξιοποιείτε κοινωνικά και επενδυτικά όλο και περισσότερο σε καθημερινή βάση. Είναι τιμή μας η Στρατηγική Συνεργασία με το EFDN και ευχαριστούμε πολύ τα Football Clubs μέλη του οργανισμού και τον κ. κ.Hubert Rovers για την συνεργασία αυτή» είπε οκαιτης, πρώηνστηνκαιτουΠληροφορίες για συμμετοχή στο Συνέδριο παρέχονται στην ιστοσελίδα www.athenswfs.com Επικοινωνία στο infο@athenswfs.com και στο +30 211 016 8140.