H NOVA, χορηγός επικοινωνίας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ποδοσφαίρου Γυναικών

Το AthensWFS (www.athenswfs.com) θα αποτελέσει ένα παγκόσμιο Forum το οποίο θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση προκαλώντας το διεθνές ενδιαφέρον για το Ποδόσφαιρο Γυναικών με βάση στην Αθήνα.





Το Συνέδριο θα ωθεί Παίκτριες, Ομάδες, Ακαδημίες, Ομοσπονδίες, Διεθνής Θεσμούς του Ποδοσφαίρου, Προπονητές, Χορηγούς, Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης, προβολής και επαφών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, συνδράμοντας παράλληλα στην καθημερινή μάχη της ισότιμης συμμετοχής και του σεβασμού των γυναικών στο ποδόσφαιρο και πέρα από αυτό.





Το Ποδόσφαιρο Γυναικών είναι μια ανερχόμενη και ιδιαίτερα δυναμική παγκόσμια αγορά ή οποία προσφέρει ήδη σημαντικές επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες ενισχύοντας ξεκάθαρα και καθοριστικά το κοινωνικό πρόσωπο των Ομάδων, των Ομοσπονδιών, των Επιχειρήσεων, των Χορηγών κτλ, συνδράμοντας αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη και σταθεροποίηση όλων των επιχειρήσεων (financial & corporate sustainability).





Βασικοί σκοποί του Συνεδρίου είναι μεταξύ άλλων ή προβολή και η ενημέρωση των οικογενειών σε σχέση με τα οφέλη που προσφέρει το Ποδόσφαιρο Γυναικών στα νέα κορίτσια, η προσέλκυση επενδύσεων για την ανάπτυξη του στην Ελλάδα και την Κύπρο, ή υποστήριξη στις αθλήτριες/παίκτριες να ακολουθήσουν επαγγελματική και διεθνή καριέρα.

Invest in Women's Football! Invest in Gender Equality, Inclusion and Commercial Opportunities!

Join us at the historic inaugural AthensWFS! 16th-17th

Πληροφορίες : www.athenswfs.com, info@athenswfs.com +30 (211) 016 8140, +1 347 535 2466.