Η «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» ενώνει ξανά τις δυνάμεις της για να πραγματοποιήσει τις ευχές παιδιών του Make-A-Wish

Ακόμη τέσσερις ευχές παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) θα γίνουν πραγματικότητα εφέτος το καλοκαίρι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προσφοράς και αγάπης “”, την οποία υλοποιεί ο ΟΠΑΠ με την υποστήριξη του MAD. Στην εκπλήρωση των παιδικών ευχών μπορούν να συμμετάσχουν όλοι δωρεάν, μέσω της «Ομάδας Προσφοράς ΟΠΑΠ», διεκδικώντας παράλληλα αγαπημένα προσωπικά αντικείμενα της Έλενας Παπαρίζου, των Marcus & Martinus και των Alcatrash.Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας του ΟΠΑΠ, μπορούν να κατεβάσουν, χωρίς χρέωση, στο κινητό τους τηλέφωνο ή tablet (Google Play και App Store) την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ», να επιλέξουν το αντικείμενο του καλλιτέχνη που επιθυμούν να αποκτήσουν και να πάρουν μέρος στις δοκιμασίες συγκεντρώνοντας πόντους, ώστε να αναδειχθούν νικητές. Όσο εκείνοι παίζουν, ο ΟΠΑΠ θα πραγματοποιεί τις ευχές τεσσάρων παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).Στην πρωτοβουλία “MAD for a Cause” συμμετέχουν η Έλενα Παπαρίζου, οι Marcus & Martinus και οι Alcatrash προσφέροντας από ένα προσωπικό τους αντικείμενο.προσφέρει στο “MAD for a Cause” τον χρυσό δίσκο της με τίτλο "Mambo!", ο οποίος κυκλοφόρησε το 2005, μετά τη μεγάλη επιτυχία της στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, και είχε τεράστια απήχηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Τα δίδυμα αδέρφια από τη Σκανδιναβία, οι οποίοι έχουν φανατικούς θαυμαστές σε όλη την Ευρώπη, ήρθαν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στη δράση “MAD for a Cause”. Το pop ντουέτο προσφέρει για καλό σκοπό ένα jean jacket που αγαπούν και οι δύο.Οι, οι οποίοι ξεκίνησαν τη μουσική τους διαδρομή από την Πάτρα και σημειώνουν μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, χαρίζουν στο “MAD for a Cause” το πρώτο τους midi keyboard, το οποίο έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.Η ενεργοποίηση της «Ομάδας Προσφοράς» για τη δράση “MAD for a Cause” θα διαρκέσει έως τις 8 Αυγούστου. Στο διάστημα αυτό, ο ΟΠΑΠ θα πραγματοποιήσει τις ευχές δύο μικρών κοριτσιών και δύο αγοριών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα., η οποία είναι εννέα ετών, χρησιμοποιεί αμαξίδιο και μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Η μεγαλύτερή της επιθυμία είναι να κάνει ένα παραμυθένιο πάρτι με την Άριελ, την οποία θα υποδεχθούν η ίδια και η αδελφή της ντυμένες πριγκίπισσες.είναι επτά ετών και είναι πάρα πολύ δραστήριος. Όνειρό του είναι να γίνει αστυνομικός, καθώς αυτό που απολαμβάνει περισσότερο από όλα είναι να «καταδιώκει τους κακούς».είναι δέκα ετών και μεγαλύτερή του επιθυμία είναι να αποκτήσει ένα δωμάτιο με κουκέτα, γραφείο και μια καρέκλα που «στριφογυρίζει», στο οποίο θα κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα, για να του θυμίζει την αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό.είναι επτά ετών και ονειρεύεται να αποκτήσει ένα ροζ-φούξια δωμάτιο με μαγευτικούς μονόκερους που θα αλλάξουν για πάντα την καθημερινότητά της.Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση “MAD for a Cause”, για να συμβάλουν στην εκπλήρωση τεσσάρων παιδικών ευχών και να διεκδικήσουν ένα αντικείμενο από τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, αρκεί να ακολουθήσουν τα εξής απλά βήματα:• Κατεβάζουν την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» στο κινητό ή το tablet τους• Επιλέγουν το αντικείμενο του καλλιτέχνη που θέλουν να αποκτήσουν• Παίζουν στα παιχνίδια της εφαρμογής και συγκεντρώνουν πόντους• Ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί τις ευχές τριών παιδιών από το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)Όλες οι πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και τη δράση “MAD for a Cause” είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.opapcsr.gr Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr