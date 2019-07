«Insight TV»: Το κανάλι της περιπέτειας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω της Nova!

H πλατφόρμα της Nova, του κορυφαίου παρόχου συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, εμπλουτίζεται με το κανάλι Insight TV. Το κανάλι αποτελεί κορυφαίο δημιουργό περιεχομένου δράσης και περιπέτειας, το οποίο παρουσιάζεται από influencers παγκοσμίου βεληνεκούς.Το νέο κανάλι προβάλλεται από τη θέση 118 στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν μοναδικό προορισμό για action sports και lifestyle περιεχόμενο, αλλά και ψυχαγωγικών shows. Στόχος του καναλιού είναι να μεταφέρει τους θεατές σε ένα περιβάλλον απόλυτης περιπέτειας και δοκιμασίας των ανθρώπινων ορίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το Insight TV παρουσιάζει συναρπαστικές ιστορίες και εμπειρίες από ανθρώπους που θεωρούνται ειδήμονες στο είδος τους και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια followers.Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπομπές όπως: «Access All Areas»(Entertainment), «Dangerous Waters»(Sports reality), «Beyond the Boundary» (Sports reality), «THRU»(Adventure Gameshow), «F2: Tackling Europe» (Sports reality), «Soundtrek Everest»(Entertainment), «Secrets of the Brain»(Science and Technology) και πολλές άλλες.Σχετικά με τη NovaΗ Nova είναι κορυφαίος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα. Μέσω της οικογένειας υπηρεσιών “Nova 3play”, έφερε και καθιέρωσε το 2013 στην ελληνική αγορά τις συνδυαστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου, ευρυζωνικού internet και σταθερής τηλεφωνίας, δημιουργώντας μία νέα, ενιαία εμπειρία για τους συνδρομητές της.Το καλοκαίρι του 2018, η Nova εισήγαγε στη γκάμα των υπηρεσιών της τις υπηρεσίες «Nova Energy», αποβλέποντας στην αξιόπιστη κάλυψη των αναγκών του ελληνικού νοικοκυριού και στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος . Τις υπηρεσίες Nova λαμβάνουν σήμερα εννιακόσιοι πενήντα χιλιάδες συνδρομητές, ενώ παράλληλα η Nova προσφέρει εξελιγμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης σε 40.000 επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου. Η Nova αποτελεί συνώνυμο της καινοτομίας και εμπλουτίζει διαρκώς την εμπειρία των πελατών της με πρωτοποριακές υπηρεσίες, όπως “Nova On Demand”, “Νova GO” και “Nova Multiview”, μέσα από τις οποίες «Ζεις καλύτερα!».Οι υπηρεσίες Nova παρέχονται από την εταιρεία Forthnet.Σχετικά με το Insight TVTo Insight TV είναι ένας παγκόσμιος δημιουργός περιεχομένου και τηλεοπτικών καναλιών. Εξειδικεύεται σε περιεχόμενο με έμφαση στη δράση και στην περιπέτεια και στην προβολή αντίστοιχων ιστοριών, οι οποίες μεταφέρονται στην οθόνη μέσω influencers παγκοσμίου εμβέλειας. Το περιεχόμενο του Insight TV κινηματογραφείται σε 4Κ UHD HDR.Επίσης, το Insight TV φτάνει σε εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο, μέσω οποιασδήποτε συσκευής, μέσω του insight.tv και είναι διαθέσιμο σε 27 διαφορετικές χώρες μέσω τηλεοπτικών καναλιών.www.insight.tv