Η Τουρκία απειλεί με non paper την ΕΕ για τις κυρώσεις.

Ανεβάζει τους τόνους εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία, με non paper προς τα 27 κράτη-μέλη, σχετικά με τις κυρώσεις που θα επιβάλουν οι Βρυξέλλες στην Άγκυρα για τις παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ.Όπως αναφέρει η κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος», η Άγκυρα τονίζει, ότι μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή απόφαση κατά των τουρκικών δραστηριοτήτων στην Κυπριακή ΑΟΖ «θα ήταν λάθος» και προειδοποιεί, ότι θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στην «αποδυναμωμένη εικόνα» που ήδη εκπέμπει η ΕΕ ως «προκατειλημμένος παράγοντας στην περιοχή».Το τουρκικό non paper αναφέρει ακόμη, ότι «είμαστε της άποψης, ότι θα ήταν συνετό, εάν η ΕΕ δεν λάβει υπόψη τις αλληλοεπικαλυπτόμενες αξιώσεις σχετικά με την περιοχή της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και δεν ενεργήσει ως δικαστήριο κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα». Δεν διστάζει μάλιστα να προειδοποιήσει, ότι «αυτή η στάση εμπεριέχει τον κίνδυνο να αποθαρρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση λύσης του κυπριακού προβλήματος, ως επίσης και να επιδεινώσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις».Επί της ουσίας, η Τουρκία επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της, σύμφωνα με τους οποίους, οι δραστηριότητές της στην ανατολική Μεσόγειο βασίζονται δήθεν σε νόμιμα δικαιώματα, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Το τουρκικό έγγραφο αναφέρει ακόμη, ότι «η περιοχή γεωτρήσεων βρίσκεται στην υφαλοκρηπίδα μας που καταχωρήθηκε στον ΟΗΕ, από το 2004», ενώ επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς ότι όλα τα νησιά, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, δεν μπορούν να δημιουργήσουν πλήρη ΑΟΖ, και ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε στρεβλώσεις στη δίκαιη οριοθέτηση, βάσει του διεθνούς δικαίου.Αφού επικαλείται τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, το «non paper» της Άγκυρας επαναφέρει ως λύση, την πρόταση «για την εγκαθίδρυση μιας κοινής επιτροπής ενέργειας, με τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων», σημειώνοντας ότι «διαφορετικά θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τα δικά μας δικαιώματα στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, εφόσον η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν σταματήσει τις μονομερείς δραστηριότητες υδρογονανθράκων ή αποτύχει να συνεργαστεί με τους Τουρκοκύπριους με σκοπό την καθιέρωση κοινού μηχανισμού λήψης αποφάσεων για τους υδρογονάνθρακες, είμαστε επίσης αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των τουρκοκυπριακών υπεράκτιων πόρων στην περιοχή», αναφέρει το τουρκικό non paper.Καταλήγει εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα πρυτανεύει η κοινή λογική» στις αποφάσεις της ΕΕ.News.gr