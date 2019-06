Ο Τραμπ κατηγορεί τους New York Times για «προδοσία»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες, Σάββατο, τους New York Times ότι διέπραξαν «μια πιθανή πράξη προδοσίας» δημοσιεύοντας πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ πολλαπλασιάζουν τις ψηφιακές διεισδύσεις στο ρωσικό ηλεκτρικό δίκτυο.«Αυτοί οι αποτυχημένοι των New York Times δημιουργούν ιστορίες λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν σημαντικά τις κυβερνοεπιθέσεις τους εναντίον της Ρωσίας. Αυτό είναι πιθανή πράξη προδοσίας», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.«ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!», έγραψε ακόμη χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» τη νεοϋορκέζικη εφημερίδα και επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του σύμφωνα με τις οποίες οι δημοσιογράφοι είναι «οι εχθροί του λαού».Οι New York Times, που δημοσιεύουν τακτικά έρευνες αρνητικές για τον Τραμπ, αποτελούν συχνό στόχο της οργής του αμερικανού προέδρου εναντίον του Τύπου όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.Η εφημερίδα ανέφερε χθες, Σάββατο, πως η αμερικανική κυβέρνηση έχει πολλαπλασιάσει τις ψηφιακές διεισδύσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο και σε άλλους στόχους στη Ρωσία για να απευθύνει προειδοποίηση στη Μόσχα, που είναι ύποπτη ότι κάνει το ίδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και για να προετοιμάσει μια ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση σε περίπτωση μείζονος σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.Σύμφωνα με τους αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, ο Τραμπ δεν έχει ενημερωθεί λεπτομερώς για τις επιχειρήσεις αυτές. Και αυτό διότι το Πεντάγωνο και οι υπηρεσίες πληροφοριών διστάζουν να ενημερώσουν τον πρόεδρο για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά της Ρωσίας «επειδή φοβούνται την αντίδρασή του και μπροστά στο ενδεχόμενο να τις ματαιώσει ή να τις συζητήσει με ξένους αξιωματούχους, όπως έκανε το 2017 όταν αναφέρθηκε σε μια ευαίσθητη επιχείρηση στη Συρία μπροστά στον ρώσο υπουργό Εξωτερικών», εξηγούν οι New York Times.News.gr