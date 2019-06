To πάθος για την επιτυχία πρωταγωνιστεί στο νέο Business News Magazine

Τη σημασία του πάθους ως απαραίτητου συστατικού για την επιτυχία καταθέτουν διεθνώς καταξιωμένες ηγετικές προσωπικότητες στο νέο 10ο τεύχος του επιχειρηματικού περιοδικού Business News Magazine της Direction Business Network.

Στο εξώφυλλο αυτήν τη φορά φιλοξενείται ο Αντώνης Μπαρούνας, Vice President & General Manager, Europe and Global Αccounts της Lenovo, o οποίος τονίζει πως «χρειάζεται να θέτεις στόχους και να δείχνεις πάθος, όποιον επαγγελματικό δρόμο και αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις!». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εμβληματικός προπονητής του μπάσκετ και μέλος του Hall of Fame του αθλήματος, Rick Pitino, που κοσμεί τα γήπεδα της χώρας μας με την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εξηγεί στη συνέντευξή του πώς η συνταγή της επιτυχίας είναι αυτό που ο ίδιος αποκαλεί PHD: Πάθος (Passion), «Πείνα» (Ηunger), Ενέργεια/Κίνητρο (Drive).

Επίσης, ο Raja Rajamannar, πρόεδρος της WFA (World Federation of Advertisers), CMO της Mastercard και βραβευμένος ως Global Μarketer of the Year 2018, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του στην Ελλάδα, μιλά για τον νέο ρόλο του marketing και τις νέες προκλήσεις για brands και διαφημιζόμενους, ενώ ο καθηγητής του London Βusiness School, Μιχαήλ Γ. Ιακωβίδης, αναλύει καινούργιες στρατηγικές προκλήσεις που αναδύονται για το επιχειρείν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη, ο Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης, CEO της Neuromarketing Trizma Neuro, εξηγεί πώς οι νευροεπιστήμες και το neuromarketing μπορούν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις αλλά και τους ηγέτες τους ίδιους, ενώ η πρόεδρος της L’Oréal Professional Products Division, Nathalie Roos, παρουσιάζει το μυστικό της επιτυχίας του πολυεθνικού κολοσσού.

Επιπροσθέτως, στις σελίδες του νέου τεύχους του περιοδικού παρουσιάζονται τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα της πέμπτης έρευνας CEO Outlook της KPMG, με ειδική εστίαση στα ελληνικά στοιχεία, καθώς και τα χαρακτηριστικά σχόλια που παραχώρησε πάνω σε αυτά ο Νίκος Βουνισέας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG στην Ελλάδα. Τέλος, μεταξύ άλλων, στη νέα έκδοση υπάρχουν θέματα για το περιβάλλον, τους πιο υψηλά αμειβόμενους αθλητές στον πλανήτη, την υποδοχή των θεσμικών φορέων στα μέτρα που ανακοίνωσε -προεκλογικά -η πολιτεία, καθώς και για τους ηγέτες της επόμενης γενιάς, που ήδη απασχολούν τη διεθνή κοινή γνώμη.

