Διάσημες ταινίες για τον Ιησού που δεν είδαμε ποτέ στην Ελλάδα

Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ είναι ίσως η πιο διάσημη ταινία στη χώρα μας για την ζωή του Χριστού. Ωστόσο από το 1896 μέχρι σήμερα έχουν γυριστεί πάνω από 100 ταινίες για την ζωή του.Υπάρχουν όμως κάποιες που δεν προβλήθηκαν ποτέ, είτε γιατί είναι αρκετά παλιές είτε γιατί χριστιανική κοινότητα τις κατέκρινε, είτε γιατί δεν είχαν μεγάλη επιτυχία.Ένας Προφήτης... Μα τι Προφήτης 1979Η ταινία Ένας Προφήτης... Μα τι Προφήτης!, είναι βρετανική σατιρική ταινία του 1979 σε σκηνοθεσία Terry Jones, και σενάριο των Monty Python. Η ταινία ακολουθεί τον Brian Cohen, έναν νεαρό Εβραίο που γεννιέται την ίδια μέρα και στην ίδια γειτονιά με τον Ιησού Χριστό και αργότερα τον περνάνε για τον Μεσσία.Jesus Christ Superstar 1973Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Χριστού, η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, η σύλληψη και η σταύρωσή του, σε μορφή ροκ όπερας. Τη μουσική έχει γράψει ο Αντριου Λόιντ Βέμπερ και το λιμπρέτο ο Τιμ Ράις. Η ταινία προκάλεσε σάλο καθώς είχε αρκετά διαφορετική.Το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο 1964Η ταινία που χαρακτηρίστηκε από τους απανταχού κριτικούς ως το αριστούργημα του Πιερ Πάολο Παζολίνι είναι μια οπτικά συγκλονιστική και συναισθηματικά συνταρακτική μεταφορά της ζωής του Χριστού, βασισμένη στο ευαγγέλιο του Αποστόλου Ματθαίου. Μία συγκλονιστική μαρτυρία Πίστης, από έναν άθεο. Διεθνές Καθολικό βραβείο Κινηματογράφου.From the Manger to the Cross; or, Jesus of Nazareth 1912Ταινία αμερικάνικης παραγωγής που γυρίστηκε στην Παλαιστίνη. Αναφέρεται κι αυτή στην ζωή του Ιησού.The King of Kings 1927Ταινία που αναφέρει τις τελευταίες εβδομάδες του Ιησού. Σε αντίθεση με την ομώνυμη ταινία του 1963 αυτή δεν προβλήθηκε ποτέ στην χώρα μας.Ο τελευταίος πειρασμός 1988Μεταφορά στην οθόνη του ομώνυμου βιβλίου του Καζαντζάκη, που μας παρουσιάζει έναν εξαιρετικά ανθρώπινο Χριστό, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο πειρασμό ν' αρνηθεί τη θεική υπόστασή του και να γλυτώσει το μαρτύριο του Σταυρού.Vie et Passion de N.S Jésus-Christ 1907Μια γαλλική σιωπηλή ταινία που περιγράφει τη ζωή και τα πάθη του Χριστού.I.N.R.I. 1923Γερμανική ταινία του 1923 βασισμένη στο μυθιστόρημα του Peter Peterser.Killing Jesus 2015Μια ακόμη ταινία που δεν έχει προβληθεί στη χώρα μας. Σκηνοθετημένη από τον Christopher Menaul.The Day Christ Died 1980Ταινία σε παραγωγή Fox και CBS-TV δείχνει τις τελευταίες 24 ώρες της ζωής του Ιησού Χριστού και βασίζεται στο βιβλίο του Jim Bishop του 1957.