H Κατερίνα Κασκανιώτη μιλάει για το «Game of Thrones»

Ο άνθρωπος που έφερε μια από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών στην ελληνική τηλεόραση, μίλησε στην εφημερίδα «Καθημερινή» αναλύοντας την επιτυχία του «Game of Thrones». Η Pay TV Executive Director της Forthnet, Κατερίνα Κασκανιώτη, μίλησε για τον αγαπημένο ήρωά της από την επιτυχημένη σειρά, αναλύοντας και τη συνέχεια της συνεργασίας με την HBO.Τον Μάρτιο του 2010, η Pay TV Executive Director της Forthnet, Κατερίνα Κασκανιώτη, ενημερώθηκε από το ΗΒΟ για τη νέα σειρά «Game of Thrones» και εκδήλωσε ενδιαφέρον για να την εντάξει στο πρόγραμμα του Novacinema. Τον Οκτώβριο του 2010, στις Κάννες, παρακολούθησε το «πιλοτικό» επεισόδιο. «Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είχαμε δει και προβάλει έως τότε. Μετά τα “Sopranos”, “Sex and the City”, “Boardwalk Empire”, “Newsroom” που είχαμε προμηθευτεί στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με το ΗΒΟ, έβλεπα τώρα μια επική σειρά φαντασίας». Παίρνοντας εκείνη τη στιγμή την απόφαση να «κλείσει» τη σειρά, έβαλε την Ελλάδα στον χάρτη της παγκόσμιας μανίας που προκλήθηκε και δεν έχει κοπάσει μέχρι σήμερα.Παρότι είχε εξασφαλίσει για τη συνδρομητική πλατφόρμα μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, η πρώτη σεζόν προβλήθηκε μήνες μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ• χρειαζόταν χρόνος να έρθουν τα υλικά και να υποτιτλιστούν. Ήξερε όμως πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είχε δικαιωθεί για το ρίσκο που πήρε. Πριν από την προβολή της δεύτερης σεζόν, ζήτησε να μειωθεί σε 48 ώρες το διάστημα μεταξύ της πρεμιέρας στην Αμερική και της προβολής στην Ελλάδα, όπως και έγινε. Η «επανάσταση» έγινε στην πέμπτη σεζόν. Έπειτα από διαπραγματεύσεις μηνών, το ΗΒΟ συμφώνησε στην ταυτόχρονη μετάδοση της σειράς στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι τα επεισόδια έπρεπε να στέλνονται νωρίτερα, ώστε να γίνεται εγκαίρως ο υποτιτλισμός τους. Ο φόβος των διαρροών ήταν μεγάλος και το ΗΒΟ ζήτησε αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Οι επιτελείς της Nova χρειάστηκε να φωτογραφίσουν τις εγκαταστάσεις, την περίφραξη, το εσωτερικό του κτιρίου, τα γραφεία και τους διαδρόμους, τις πόρτες, τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να πιστοποιηθεί ότι θα ήταν αδύνατον κάποιος να μπορέσει να έχει πρόσβαση στο υλικό. Έγιναν οι προτεινόμενες διορθώσεις και δόθηκε η τελική έγκριση. Φυσικά, η ομάδα των πέντε υποτιτλιστών/τεχνικών –οι μόνοι άνθρωποι που γνώριζαν τι θα γίνει στη σειρά μία εβδομάδα νωρίτερα– υπέγραψαν πολύ αυστηρά συμβόλαια εμπιστευτικότητας και εργάζονταν σε έναν ειδικό θάλαμο. Παρότι η ίδια δεν υπέγραψε non-disclosure agreement και άρα δεν συγκαταλεγόταν στους εκλεκτούς λίγους που γνώριζαν τις εξελίξεις στη σειρά, η Κατερίνα Κασκανιώτη δεν απέφυγε τις επίμονες ερωτήσεις. «Οι φίλοι μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι των παιδιών μου δεν σταμάτησαν ποτέ να με ρωτούν τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια. Επί έναν χρόνο έπρεπε να εξηγώ ότι δεν ήξερα αν ο Τζον Σνόου είναι νεκρός».Η Κάτλιν Σταρκ. Είναι μια μητέρα που προστατεύει πάνω από όλα τα παιδιά της και προσπαθεί να βρει την ισορροπία μεταξύ καθήκοντος και οικογένειας, γι’ αυτό ταυτίστηκα μαζί της. Μου άρεσαν και ο δυναμισμός, η περηφάνια, η αξιοπρέπειά της. Ο Σερ Ντάβος είναι επίσης αγαπημένος μου ήρωας.Η Ντενέρις. Είναι ο άνθρωπος που θα κυβερνήσει αναγνωρίζοντας τις ελευθερίες και τα δικαιώματα όλων στα Επτά Βασίλεια, γιατί ενδιαφέρεται και για τους αδυνάμους. Αυτός είναι ένας ακόμη από τους λόγους της επιτυχίας της σειράς, το ότι, ανεξαρτήτως των αδυναμιών σου, αν είσαι νάνος, σκλάβος, ευνούχος, ανάπηρος, μπορείς να έχεις μια σημαντική και ισότιμη θέση με τους υπολοίπους, ακόμη και θέση εξουσίας.Δεν δημοσιοποιούμε στοιχεία τηλεθέασης, μπορώ όμως να ομολογήσω ότι το «Game of Thrones» έχει καμπύλη τηλεθέασης που μοιάζει μόνο με αυτή μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η έβδομη σεζόν, παρότι έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2017, που ειδικά για την Ελλάδα δεν είναι μήνας τηλεόρασης, εκτόξευσε τα νούμερα τηλεθέασης.Έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί στο ραντεβού που έχουμε στις 18 Μαΐου στα LA Screenings, όταν θα δούμε τους πιλότους των νέων σειρών. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, τους επόμενους μήνες θα προβάλουμε τον δεύτερο κύκλο του «Big Little Lies» και τον τρίτο κύκλο του «Handmade’s Tale». Άλλες σειρές που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι οι «Succession» και «The son» με τον Πιρς Μπρόσναν.