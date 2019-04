Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης η Diamond S Shipping (pic+vid)

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τη σειρά του ανήρτησε την Ελληνική και την Αμερικανική σημαία στη Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει το γεγονός.

Η διοίκηση της Diamond S Shipping γιόρτασε την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτυπώντας το «Opening Bell» και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Παρασκευής, 5 Απριλίου, 2019.Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Diamond S Shipping, κ. Craig Stephenson, τα μέλη του Δοικητικου Συμβουλιου της Diamond S Shipping κ. Γεράσιμος Καλογηράτος και κ. Γεράσιμος Βεντούρης, ο κ. Μιλτιάδης Μαρινάκης και η κα. Αθανασία Μαρινάκη της Capital Maritime, καθώς και άλλα μέλη της διοικήσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Diamond S Shipping.H Diamond S αποτελεί εταιρεία spin off της Capital Product Partners LP, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, της WR Ross & Co. (του Αμερικανού Υπουργού Εμπορίου Wilbur Ross) και άλλων θεσμικών επενδυτών, όπως οι China Investment Corp (το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό fund της Κίνας), First Reserve Management και CarVal Investors (επενδυτικός βραχίονας της Cargill).