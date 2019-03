Μεγάλη επιτυχία για Μαρινάκη

Σημαντική επιχειρηματική επιτυχία για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς οι μετοχές της spin off εταιρείας της Capital Product Partners LP, DSS Holdings LP εισήχθησαν στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο.Η εισαγωγή της Diamond S Shipping Inc στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά του NYSE πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 28/3 και η εταιρεία ξεκίνησε να διαπραγματεύεται με τιμή 11,00 δολάρια ανά μετοχή.H Diamond αποτελεί εταιρεία spin off της Capital Product Partners LP (Nasdaq: CPLP), συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, της DSS Holdings LP και άλλων θεσμικών επενδυτών, όπως οι China Investment Corp (το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό fund της Κίνας), First Reserve Management και CarVal Investors (επενδυτικός βραχίονας της Cargill).Ύστερα από ενάμιση χρόνο διαπραγματεύσεων, ολοκληρώθηκε μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, των στόλων της CPLP και της DSS, συνολικής αξίας 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η μεγαλύτερη συγχώνευση στον ναυτιλιακό κλάδο που έχει γίνει ποτέ από έλληνα εφοπλιστή στον NYSE.Η συμφωνία δημιούργησε παγκοσμίως την 3η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο ιδιοκτήτρια εταιρεία δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων του πετρελαίου και την 5η εισηγμένη εταιρεία δεξαμενόπλοιων σε χωρητικότητα μεταφοράς στόλου με 68 πλοία αξίας περίπου 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνδυαστικό NAV (Net Asset Value) 700 εκατομμυρίων δολαρίων.«Η συγχώνευση με την CPLP μάς παρέχει ικανό μέγεθος για να ανταγωνιστούμε στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας στον χώρο της ενέργειας» δήλωσε ο Craig H. Stevenson Jr, διευθύνων σύμβουλος της Diamond S. «Επιπλέον, η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο λαμβάνει χώρα σε μια πολύ καλή στιγμή στον κύκλο της αγοράς τάνκερ και μας τοποθετεί σε κατάλληλη θέση στον κλάδο, με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, μια οικονομικά αποδοτική πλατφόρμα διαχείρισης πλοίων και υγιή ισολογισμό» πρόσθεσε ο Stevenson.Ο Jerry Καλογηράτος, διευθύνων σύμβουλος της CPLP και μέλος του ΔΣ της Diamond S, σχολίασε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την ολοκλήρωση αυτής της στρατηγικής συναλλαγής και ευχόμαστε στην Diamond S καλή επιτυχία ως εισηγμένη εταιρεία. Η συναλλαγή αυτή επιτρέπει στην CPLP να αναδιαμορφώσει τις επιχειρήσεις της με έναν σύγχρονο στόλο, με εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης άνω των πέντε ετών, παρέχοντας στους μετόχους σταθερότητα και ορατότητα των ταμειακών ροών. Θα ήθελα να τονίσω ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής προσβλέπουμε στην επέκταση των στοιχείων του ενεργητικού μας με σύγχρονα πλοία, ναυλωμένα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με απώτερο σκοπό την αύξηση των διανεμητέων ταμειακών ροών».Η νέα εισηγμένη εταιρεία Diamond S Shipping Inc (NYSE: DSSI) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ιδιοκτησίας και διαχείρισης δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, η οποία δραστηριοποιείται στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές, στη θαλάσσια μεταφορά αργού πετρελαίου, διυλισμένου πετρελαίου και άλλων προϊόντων του πετρελαίου. Η DSSI διαθέτει και διαχειρίζεται έναν στόλο 68 πλοίων, μέσης ηλικίας 8,8 ετών, που αποτελείται από δύο είδη τάνκερ: 16 τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων 15 πλοίων τύπου Suezmax και ενός πλοίου τύπου Aframax, και 52 τάνκερ μεταφοράς προϊόντων του πετρελαίου τύπου Medium Range (MR).H DSSI είναι το προϊόν του συνδυασμού 43 πλοίων της DSS Holdings και 25 πλοίων που συνεισέφερε η Capital Product Partners. Η εταιρεία διαχείρισης της CPLP, η Capital Ship Management, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα 25 πλοία που συνεισέφερε η CPLP στην DSSI και διαθέτει μακρά παράδοση στη ναυτιλία.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Diamond S Shipping Inc αποτελείται από τους: Alexandra Kate Blankenship (διευθύντρια), Γεράσιμο (Jerry) Γ. Καλογηράτο (διευθυντή), Harold (Hal) L. Malone III (διευθυντή), Nadim Z. Qureshi (διευθυντή), Craig H. Stevenson Jr. (διευθύνοντα σύμβουλο, πρόεδρο και διευθυντή), Bart H. Veldhuizen (διευθυντή) και τον Γεράσιμο (Gerry) Βεντούρη (διευθυντή).