"Bleed For The Throne" και στο Σύνταγμα! (video) Η NOVA σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αλλά και το Game of Thrones στο πλαίσιο της δράσης Bleed for the throne, οργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα.