Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Prodigy (photos)

Γνώριμη φιγούρα από τα φθορίζοντα «καρφάκια» μαλλιά του, σπουδαίος περφόμερ και τραγουδιστής της πασίγνωστης ηλεκτρονικής μπάντας The Prodigy, o Κιθ Φλιντ, δεν είναι πια μαζί μας. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Έσσεξ τη Δευτέρα το πρωί.





Το συγκρότημα, που επρόκειτο να ταξιδέψει στις ΗΠΑ το Μάιο, επιβεβαίωσε το θάνατό του με μια δήλωση, θυμίζοντας ότι ο Φλιντ ήταν «αληθινός πρωτοπόρος, καινοτόμος και θρύλος».



Σε μια θέση στο επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος, το μέλος της μπάντας και λίντερ Λίαμ Χόουλετ πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό αλλά ο αδελφός μας Κιθ έχασε τη ζωή του το Σαββατοκύριακο.Έίμαι συγκλονισμένος από το κακό νέο ... θυμωμένος, μπερδεμένος και κομματιασμένος».







Οι φίλοι του Φλιντ πλημμύρισαν το Twitter με μηνύματα για τον αιφνίδιο θάνατο του σε ηλικία 49 χρόνων.

Ο Εντ Σίμονς των Chemical Brothers τον θυμάται ως «σπουδαίο άνθρωπο» ο οποίος «ήταν πάντα έτοιμος να διασκεδάσει τον κόσμο που ήταν γύρω του».



Ο ραδιοφωνικός σταθμός BBC Radio 2 και ο DJ Τζο Γουίλεϊ περιέγραψε τον Φλιντ ως «απόλυτο αγαπημένο καλλιτέχνη» και «μουσικό μπροστά από την εποχή του».





Παρόλο που παρέμεινε μέρος της μπάντας, ο Φλιντ δεν εμφανίστηκε στο άλμπουμ τους Always Outnumbered, Never Outgunned, στο οποίο μεταξύ άλλων τραγούδησαν οι Liam και Noel Gallagher και η ηθοποιός Juliette Lewis. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Φλιντ είχε πει ότι είχε κατάθλιψη και μια ανησυχητική εξάρτηση από συνταγογραφούμενα φάρμακα. «Θα έβαζα γραμμές από χάπια και θα τα έπινα, θα τα έπινα, μέχρι να χάσω τον αριθμό» δήλωσε στους Times το 2009.







Αποφάσισε να αποτοξινωθεί μετά από συνάντηση με την DJ και αργότερα γυναίκα του από την Ιαπωνία Mayumi Kai και αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα ναρκωτικά, τα τσιγάρα και το οινόπνευμα. Τρία χρόνια αργότερα, οι Prodigy ανασυντάχθηκαν και επέστρεψαν στον κλασικό ήχο τους, στο άλμπουμ Invaders Must Die. Το πρώτο single, Omen, ήταν μια μεγάλη επιτυχία και η μπάντα επέστρεψε στα φεστιβάλ και στα γήπεδα σε όλο τον κόσμο.







Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, No Tourists, πήγε στο νούμερο ένα τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Φλιντ ήταν επίσης ένας καλός μοτοσικλετιστής και είχε τη δική του ομάδα - Team Traction Control - η οποία κέρδισε τέσσερις αγώνες Isle Of Man TT.







Πρόσφατα ολοκλήρωσε μια περιοδεία με τους Prodigy στην Αυστραλία και έπρεπε να συμμετάσχει σε νέα περιοδεία στις ΗΠΑ τον Μάιο.



Σε δήλωση της, η αστυνομία του Έσσεξ είπε: "Μας κάλεσαν γείτονες ότι ανησυχούσαν για την κατάσταση ενός άνδρα, λίγο μετά τις 08:10 τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου. Πήγαμε και δυστυχώς, ένας 49χρονος άνδρας ήταν νεκρός. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί. Ο θάνατος του δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος και ένα αρχείο θα προετοιμαστεί για το δικαστή».





It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t — The Prodigy (@the_prodigy) March 4, 2019

Oh gosh, so sad to hear about Keith Flint, he was always great fun to be around and very kind to Tom and I when we first started doing shows together..great man. — ed simons (@eddychemical) March 4, 2019