Η Reebok Classic συνεργάζεται με την Animals Observatory για τη δημιουργία νέας παιδικής συλλογής

9 Νοεμβρίου, 2018 – Η Reebok Classic και το brand παιδικών ρούχων, “The Animals Observatory” με έδρα τη Βαρκελώνη συνεργάστηκαν για να φέρουν μια μοναδική και μοντέρνα ματιά στα παιδικά sneakers. Αντλώντας έμπνευση από τα χρώματα και τις υφές της φετινής σεζόν, τα νέα iconic σχέδια της Reebok αποδίδουν φόρο τιμής στη vintage αισθητική και τα τολμηρά designs, για τα οποία είναι γνωστά και τα δύο brands. Παιδιά όλων των ηλικιών σύντομα θα τραβούν όλα τα βλέμματα, φορώντας fun παπούτσια με μοναδικά χρώματα και ξεχωριστά υλικά.Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη για παιδιά από ενός έτους μέχρι 12 ετών ενώ, τόσο παιδιά όσο και ενήλικες, θα λατρέψουν το παιχνιδιάρικο ύφος, τα ξεχωριστά υλικά και την πολύχρωμη αισθητική της συλλογής. Με πρωταγωνιστές τα Freestyle Hi και Workout Plus, η συλλογή συνδυάζει μοναδικά τα τολμηρά σχέδια και τα color-blocking patterns, για τα οποία είναι γνωστή η Animals Observatory με τα πιο εμβληματικά sneakers της Reebok.«Οι δημιουργίες της Animals Observatory για τη Reebok είναι αφιερωμένες στο brand. Η πρόθεση μου ήταν να συνδυάσω τις αξίες της Reebok με μια απλή ιδέα κι ένα ξεχωριστό design, με σκοπό να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να έρθουν κοντά ως μέλη της Reebok κοινότητας», αναφέρει η Laia Aguilar.Στο βίντεο της καμπάνιας και στο βίντεο-έμπνευση , έχεις τη δυνατότητα να ακούσεις τη Laia Aguilar, Creative Director και ιδρυτικό μέλος της Animals Observatory να συζητάει για την έμπνευση και την δημιουργία πίσω από την ολοκαίνουργια συλλογή της Reebok Classic και της Animals Observatory. Η συλλογή της Reebok Classic και της Animals Observatory θα είναι διαθέσιμη από την 1η του Δεκέμβρη σε επιλεγμένα καταστήματα και στο TheAnimalsObservatory.com Η Reebok International Ltd., με έδρα τη Βοστόνη, MA, USA, είναι παγκόσμιος ηγέτης στο σχεδιασμό, την εμπορία και τη διανομή fitness και lifestyle υποδημάτων, ρουχισμού κι εξοπλισμού. Ως παγκόσμια μάρκα που έχει τις ρίζες της στην Αμερική, η Reebok είναι πρωτοπόρος εταιρεία στη βιομηχανία ειδών αθλητισμού, έχοντας να επιδείξει τη μεγάλη της κληρονομιά στην κατηγορία του fitness. Η Reebok αναπτύσσει προϊόντα και τεχνολογίες που διευκολύνουν την άσκηση και δέσμευσή της είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στον κόσμο που θέλει να ξεκλειδώσει τις δυνατότητές του μέσα από αυτήν. Η Reebok συνδέεται με τον fitness καταναλωτή, όπου κι αν εκείνος βρίσκεται, με όποιο τρόπο κι αν επιλέγει για να είναι σε φόρμα – είτε πρόκειται για γυμναστική, τρέξιμο, περπάτημα, χορό, yoga ή aerobics. Τα Reebok Classics αξιοποιούν τη fitness κληρονομιά της μάρκας και την εκπροσωπούν στην αγορά του αθλητικού lifestyle. Ως θυγατρική της Adidas Group, η Reebok λειτουργεί κάτω από πολλαπλές κατηγορίες της μάρκας, το Reebok-CCM Hockey και το sports Licensed Division. Η Reebok είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του CrossFit και των Reebok CrossFit Games σε ρουχισμό, ο επίσημος χορηγός του Reebok Spartan Race και ο αποκλειστικός συνεργάτης του Les Mills σε ρουχισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.reebok.com\gr. Η Animals Observatory είναι το αποτέλεσμα ενός «έρωτα με την πρώτη ματιά» μεταξύ δύο ανθρώπων, της Laia Aguilar και του Jan Andreu. Έχοντας υπάρξει για πολύ καιρό θαυμαστής της δουλειάς της Laia Aguilar, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Creative Director για το Bobo Choses, ο Jan Andreu της πρότεινε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός νέου fashion brand για παιδιά. Ο ίδιος έχει αποδείξει επανειλημμένως το ταλέντο του στον χώρο των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της καριέρα του, αλλά με το εγχείρημα ‘’The Animals Observatory’’ ο Jan πραγματοποίησε ένα από τα όνειρα του ως επιχειρηματίας και ιδιαίτερα ως πατέρας. Η Laia Aguilar ήταν η τέλεια επιλογή συνεργάτη για την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου: το έργο της πάνω στην μόδα για παιδιά τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τάσεις που εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας έμπνευση για πολλά από τα σημερινά σημαντικά brands παιδικού ρουχισμού. Ολόκληρη η ομάδα της Animals Observatory δεσμεύτηκε πως το brand θα αποτελέσει τον ηγέτη στον χώρο της μόδας. Γι’ αυτό το λόγο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην επιλογή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών projects συνεργασίας. Η Animals Observatory αποτελεί ένα διαχρονικό brand ενός μοναδικού καλλιτέχνη. Παιδιά κι ενήλικες προσελκύονται από την παιχνιδιάρικη αίσθηση, την άνεση και την ευχαρίστηση που προσφέρει το brand - χαρακτηριστικά βασισμένα στη φιλοσοφία ενός παλιού μότο, που η Laia συχνά επαναλαμβάνει στα παιδιά της: «Να είσαι καλό ζώο, πιστό στα ένστικτά σου».Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Animals Observatory στο www.theanimalsobservatory.com. Επίσης, ανακαλύψτε την Animals Observatory σε Instagram και Facebook