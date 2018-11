Πρώτο ραντεβού «αιωνίων» απόψε στο ΟΑΚΑ

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων αντιπάλων» θα γίνει απόψε (21:00) στο ΟΑΚΑ, για την έκτη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και ο Ολυμπιακός είναι ισόβαθμοι στην Euroleague, με 3 νίκες και 2 ήττες. Έχουν πετύχει μόνο νίκες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Α1 και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του κυπέλλου.

Ένας από τους δύο θα πάρει απόψε το προβάδισμα στην Euroleague, αλλά ο δρόμος έως την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου είναι μακρύς. Στόχος τους είναι, στο τέλος της διαδρομής, να εξασφαλίσουν την πρόκριση, αρχικά για τα Playoffs και στη συνέχεια για το Final Four της Βιτόρια.

Οι δύο «αιώνιοι αντίπαλοι» θα αναμετρηθούν αρκετές φορές κατά τη διάρκειά της σεζόν, αλλά πάντα το πρώτο ντέρμπι έχει ξεχωριστή σημασία. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, ο Γιάννης Παπαπέτρου, θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του, τον Ολυμπιακό.

