To νέο Pamestoixima.gr είναι εδώ!

To νέο, η πλήρως ανανεωμένη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού του ΟΠΑΠ κάνει δυναμική είσοδο στην εγχώρια διαδικτυακή στοιχηματική αγορά με ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές, «έξυπνο» cash out και πλούσιο live streaming*Το νέο Pamestoixima.gr είναι διαθέσιμο και μέσω εφαρμογής (app) για κινητά και tablet δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να ενημερωθούν και να επιλέξουν εύκολα και γρήγορα όλες τις διαθέσιμες στοιχηματικές επιλογές, όπου και αν βρίσκονται.Βασικό χαρακτηριστικό της νέας πλατφόρμας είναι οι ανταγωνιστικές αποδόσεις, οι οποίες προσφέρονται όχι μόνο πριν την έναρξη των αγώνων (pregame), αλλά και κατά τη διάρκειά τους (live), ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς παίκτες.Στο νέο Pamestoixima.gr, oι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ένα μεγάλο εύρος αθλητικών αναμετρήσεων μέσω live streaming*. Η νέα πλατφόρμα του ΟΠΑΠ προσφέρει μεγάλη ποικιλία στοιχηματικών επιλογών σε αναμετρήσεις διοργανώσεων όλων των αθλημάτων από όλο τον κόσμο, καθώς και αγώνες Ε- Sports.Η νέα πλατφόρμα παρέχει, επίσης, την επιλογή του cash out. Οι παίκτες μπορούν με τον πιο απλό τρόπο να εξαργυρώσουν τα στοιχήματά τους πριν τη λήξη όλων των αναμετρήσεων που έχουν επιλέξει.Για πρώτη φορά, το νέο Pamestoixima.gr προσφέρει bonus πρώτου στοιχήματος*, για εγγραφή είτε online, είτε μέσω καταστημάτων ΟΠΑΠ.Οι παίκτες του νέου Pamestoixima.gr μπορούν να πραγματοποιούν καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας. Η πλατφόρμα συνεργάζεται με τις τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank, καθώς και με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στο νέο Pamestoixima.gr, καθώς και η ταυτοποίηση στοιχείων και η κατάθεση χρημάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν και στα καταστήματα ΟΠΑΠ, διευκολύνοντας όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για όσους εγγράφονται online, το νέο Pamestoixima.gr παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης στοιχείων ακόμα και με τη χρήση μόνο του αριθμού IBAN.Για θέματα που αφορούν στον τρόπο εγγραφής, τοποθέτησης στοιχημάτων, ανάληψης χρημάτων από τον λογαριασμό τους κ.α., οι παίκτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το εξειδικευμένο προσωπικό του Pamestoixima.gr, μέσω ζωντανής συνομιλίας εντός της πλατφόρμας, email, SMS ή μέσω της τηλεφωνικής της γραμμής 18280.Η νέα πλατφόρμα εξασφαλίζει την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων του υπεύθυνου παιχνιδιού, παρέχοντας δυνατότητες αυτοπεριορισμού. Συγκεκριμένα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν όριο κατάθεσης, όριο συμμετοχής και όριο ημερήσιων απωλειών. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη και η δυνατότητα αυτοαποκλεισμού του παίκτη.*ισχύουν όροι και προϋποθέσειςΟ Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.Ο ΟΠΑΠ ΑΕ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή της το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr