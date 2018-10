Ντέρμπι αήττητων στη Super League και κορυφής στην Premier League

Δύο μεγάλα παιχνίδια θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, στη Super League και την Premier League. Στις 21:30 στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθεί το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Μόνο νίκες έχει στις 7 πρώτες αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ, αλλά λόγω της αφαίρεσης 2 βαθμών ισοβαθμεί με 19 πόντους στην κορυφή με τον Ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός, από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί 6 βαθμοί, βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 13 πόντους, μαζί με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και παραμένει αήττητος με 6 νίκες και μία ισοπαλία.Τη Δευτέρα, στις 22:00, στο Wembley, θα γίνει το ντέρμπι κορυφής, Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι. Μόλις δύο βαθμοί χωρίζουν τις δύο ομάδες. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι πρωτοπόρος, μαζί με τη Λίβερπουλ, με 23 βαθμούς. Η Τότεναμ έχει 21 πόντους και ισοβαθμεί στην τρίτη θέση, με την Τσέλσι και την Άρσεναλ.Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει, για τα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι, δώδεκα συνδυαστικά στοιχήματα, έξι ανά αγώνα.Τα συνδυαστικά στοιχήματα του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός είναι τα ακόλουθα:• Ο Πρίγιοβιτς να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1 και ο ΠΑΟΚ over 2,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.• Ο Ζαμπά να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον αγώνα και ο ΠΑΟΚ over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ο Μακέντα να σκοράρει πρώτος και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον αγώνα και ο Παναθηναϊκός over 3,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ο Χατζηγιοβάνης να σκοράρει και ο αγώνας να λήξει ισόπαλος.• Ο ΠΑΟΚ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και over 8,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και under 9,5 κόρνερ στον αγώνα.Τα έξι συνδυαστικά στοιχήματα του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ για το ντέρμπι Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι είναι τα εξής:• Ο Κέιν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.• Ο Λαμέλα να σκοράρει και η Τότεναμ να κερδίσει τον αγώνα και η ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ η Τότεναμ.• Ο Αγκουέρο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.• Ο Στέρλινγκ να σκοράρει και ισοπαλία στον αγώνα και over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.• Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και over 11,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.Στα δύο ντέρμπι και σε όλα τα ματς, οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια, που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.