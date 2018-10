Με την «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» γινόμαστε όλοι μία ομάδα για τα παιδιά

O ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του 36ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, προσκαλεί όλους να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στην «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και να συμβάλουν στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού».Μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ», την οποία μπορούν όλοι να κατεβάσουν δωρεάν στο κινητό τους τηλέφωνο ή tablet (Google Play και App Store), συμμετέχουν σε δοκιμασίες, που «ξεκλειδώνουν» σταδιακά μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του Μαραθωνίου. Όσο περισσότερο παίζει κανείς, τόσο ο ΟΠΑΠ αυξάνει το ποσό που θα προσφέρει στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων, το οποίο αποτελεί ένα μόνο μέρος της συνολικής επένδυσής του στο έργο.Όποιος θέλει να γίνει μέλος της «Ομάδας Προσφοράς ΟΠΑΠ», αρκεί να ακολουθήσει τα εξής απλά βήματα:• Κατεβάζει την εφαρμογή• Παίζει στις δοκιμασίες• Ο ΟΠΑΠ προσφέρειΚαθένας παίζοντας συγκεντρώνει πόντους, οι οποίοι αυξάνονται απαντώντας σωστά στις ερωτήσεις στο Quiz και το Do You Know?, προσπερνώντας εμπόδια και συλλέγοντας μπλε καρδιές στο Jump και το Fast Run, βρίσκοντας τις διαφορές στο Spot it και συμμετέχοντας σε εικονικές κούρσες στο My Runner και το Run the Race. Καθένας μπορεί να συμμετέχει σε ομάδα ή να δημιουργήσει τη δική του, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την προσφορά του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, όλοι κερδίζουν Daily Bonus, ανοίγοντας απλώς καθημερινά την εφαρμογή.Πέρυσι από το σύνολο των δράσεων συγκεντρώθηκαν 3.642.845 ευρώ εικονικής προσφοράς, τα οποία ο ΟΠΑΠ μετέτρεψε αυτόματα σε οικονομική ενίσχυση. Με το ποσό αυτό ανακαινίστηκαν πλήρως η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και η Κεντρική Αποστείρωση του νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία», καθώς και η Β’ Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα του νοσοκομείου «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού».Ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητάς του, έχει ολοκληρώσει από το 2014 έως σήμερα το 50% της ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας. Συνολικά έχουν παραδοθεί 22 έργα ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων 15 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 9.230 τ.μ. και δυναμικής 321 κλινών.Ο ΟΠΑΠ και εφέτος προσκαλεί όλους να αγκαλιάσουν την ενέργεια αυτή και να λάβουν μέρος στην «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» κατεβάζοντας την εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη στο Google Play και στο App Store. Γιατί για τα παιδιά είμαστε όλοι μία ομάδα!Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://www.opapcsr.gr/omada-prosforas/ Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λειτουργία και τη διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο για την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic Holdings έδωσε την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά παιχνίδια: ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ, ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3 συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr