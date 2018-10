Θα συνεχίσει τις επιτυχίες η Γαλλία ή θα αντιδράσει η Γερμανία;

Το ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League. Οι δύο ομάδες παίρνουν μέρος στον πρώτο όμιλο της League 1, μαζί με την Ολλανδία. Στην πρεμιέρα, στο Μόναχο, ήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Ακολούθησαν τα δύο παιχνίδια τους με την Ολλανδία. Η Γαλλία επικράτησε εντός έδρας με 2-1 και η Γερμανία γνώρισε την ήττα με 3-0 στο Άμστερνταμ.Η Πρωταθλήτρια Κόσμου Γαλλία θα κυνηγήσει τη νίκη, ώστε να κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο. Η Γερμανία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μετά την βαριά ήττα από την Ολλανδία. Θα προσπαθήσει να αντιδράσει, με στόχο να φύγει αήττητη από το Παρίσι.Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει πλήθος ειδικών στοιχημάτων για το ντέρμπι Γαλλία-Γερμανία, το οποίο θα ξεκινήσει στις 21:45, στο Stade de France.Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν και στα ακόλουθα έξι συνδυαστικά στοιχήματα:• Η Γαλλία να σκοράρει πρώτη και ισοπαλία στον αγώνα και ο Εμπαπέ να σκοράρει και over 3,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.• Ακριβές σκορ 3-1 και η Γαλλία over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ο Γκριεζμάν να σκοράρει πρώτος και η Γαλλία να κερδίσει τον αγώνα και η Γαλλία over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ο Μίλερ να σκοράρει πρώτος και ισοπαλία στον αγώνα και over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ στον αγώνα η Γαλλία.• Ο Σανέ να σκοράρει και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.Στο ντέρμπι Γαλλία-Γερμανία και στα υπόλοιπα ματς, οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια, που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.