Ντέρμπι κορυφής στη Super League και την Premier League

Ντέρμπι παντού! Στη Super League, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, στην Premier League, Τσέλσι-Λίβερπουλ, στην Primera Division, Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης, στη Serie A, Ρόμα-Λάτσιο και Γιουβέντους-Νάπολι.Τα τέσσερα από τα πέντε μεγάλα ντέρμπι θα γίνουν αύριο. Στις 16:00, στο Olimpico, θα ξεκινήσει το ντέρμπι της «αιώνιας πόλης», Ρόμα-Λάτσιο. Στις 19:00, στο Allianz Stadium, θα γίνει η μεγάλη αναμέτρηση της πρωτοπόρου Γιουβέντους με τη δεύτερη στη βαθμολογία, με 3 πόντους λιγότερους, Νάπολι.Στην Premier League κλέβει την παράσταση το ντέρμπι κορυφής Τσέλσι-Λίβερπουλ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 19:30 στο Stamford Bridge. Η Λίβερπουλ έχει πετύχει μόνο νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές και θέλει να συνεχίσει το σερί. Η Τσέλσι έχει 2 βαθμούς λιγότερους και θα κυνηγήσει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή. Την Τετάρτη, σε αγώνα για το Λιγκ Καπ, η Τσέλσι κέρδισε με 2-1 τη Λίβερπουλ στο Anfield.Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ντέρμπι της Μαδρίτης, μεταξύ της Ρεάλ και της Ατλέτικο, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο, στις 21:45, στο Santiago Bernabeu. Η Ρεάλ έχει 13 βαθμούς, όσους και η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο ακολουθεί με 11.Την Κυριακή, στις 20:30, θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ντέρμπι κορυφής της Super League, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Μόνο νίκες έχουν πετύχει στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός όμως είναι μόνος στην πρώτη θέση, επειδή ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με -2 βαθμούς.