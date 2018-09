Θα συνεχίσει τις νίκες η Άρσεναλ ή θα τη σταματήσει η Έβερτον;

Το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Έβερτον ξεχωρίζει στην έκτη αγωνιστική της Premier League. Η Άρσεναλ, προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες και θέλει να διευρύνει το σερί της για να πλησιάσει το γκρουπ των πρωτοπόρων. Η Έβερτον γνώρισε την πρώτη της ήττα εντός έδρας με 1-3 από τη Γουέστ Χαμ, στην προηγούμενη αγωνιστική. Έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία και χρειάζεται τους βαθμούς.Στην προηγούμενη σεζόν η Άρσεναλ πέτυχε 10 γκολ στα δύο παιχνίδια της με την Έβερτον. Την κέρδισε εντός έδρας με 5-1 και εκτός με 2-5. Θα συνεχίσει τις επιτυχίες η Άρσεναλ ή θα τη σταματήσει η Έβερτον;Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει, πολλές επιλογές με συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα για τον αγώνα Άρσεναλ-Έβερτον, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή, στις 18:00, στο Emirates StadiumΤα έξι συνδυαστικά στοιχήματα του Πάμε Στοίχημα για τον αγώνα Άρσεναλ-Έβερτον είναι τα εξής:• Ο Παπασταθόπουλος να σκοράρει στον αγώνα και ακριβές σκορ 2-1 ή 3-1 και η Άρσεναλ over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ο Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει πρώτος και η Άρσεναλ να κερδίσει με ακριβώς 2 γκολ διαφορά και η Άρσεναλ over 2,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.• Η Άρσεναλ να κερδίσει χωρίς να δεχτεί γκολ και η Άρσεναλ over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ο Τοσούν να σκοράρει πρώτος και η Έβερτον να κερδίσει τον αγώνα και η Έβερτον over 3,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.• Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν και στα δύο ημίχρονα και over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ μπορούν να ποντάρουν στον αγώνα Άρσεναλ-Έβερτον και σε πολλά ειδικά στοιχήματα, μεταξύ άλλων, στα κόρνερ των δύο ομάδων στον αγώνα και το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη νίκη με μηδέν παθητικό, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τη διαφορά νίκης, το ημίχρονο με τα υψηλότερο σκορ του αγώνα και των δύο ομάδων, τον παίκτη που θα πετύχει το πρώτο γκολ, το οποιοδήποτε γκολ και το τελευταίο γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα.Στον αγώνα Άρσεναλ-Έβερτον και σε όλα τα ματς, οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια, που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.