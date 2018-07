Την πρόκρισή τους στην τρίτη προκριματική φάση των κυπέλλων Ευρώπης κυνηγάνε ο, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης. Αύριο, στις 21:00, στην Ελβετία, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Βασιλεία, στον αγώνα ρεβάνς της δεύτερης προκριματικής φάσης του Champions League. Έχει το προβάδισμα για την πρόκριση, μετά τη νίκη του, με 2-1, στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα. Θα προσπαθήσει να σκοράρει και στη Βασιλεία, για να πάρει το εισιτήριο.Την Πέμπτη, στις 20:15, στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί τη Ντιναμό Μπρεστ και στις 21:00, στην Τρίπολη, ο Αστέρας θα φιλοξενήσει τη Χιμπέρνιαν. Παρά τις ήττες τους, στα πρώτα ματς, έχουν πολλές ελπίδες πρόκρισης. Οβρέθηκε να χάνει με 4-0 από τη Ντιναμό Μπρεστ, αλλά πέτυχε στη συνέχεια 3 γκολ και μείωσε σε 4-3. Αρκεί να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά για να περάσει στην επόμενη φάση. Οπροηγήθηκε με 0-2, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του με τη Χιμπέρνιαν και παρότι έχασε τελικά με 3-2, μπορεί να πάρει τη νίκη-πρόκριση στην Τρίπολη.Θα καταφέρουν να προκριθούν ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης; Για τα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης, το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ, προσφέρει, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά τους.Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων,, το λεπτό του πρώτου γκολ, τα κόρνερ των δύο ομάδων στον αγώνα και στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ,, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα,, το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ του αγώνα και των δύο ομάδων, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου,, τον παίκτη που θα πετύχει το πρώτο γκολ, το οποιοδήποτε γκολ και το τελευταίο γκολ.Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν πλέον και τη δυνατότητα να κάνουν, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για αγώνες που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και σε live αγώνες.Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει και εννέα συνδυαστικά στοιχήματα για τα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης.Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώναείναι:• Ισοπαλία στο 1ο ημίχρονο και οι 2 ομάδες να σκοράρουν στο 2ο ημίχρονο και Over 8,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ο Πρίγιοβιτς να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-2 και ο ΠΑΟΚ Over 3,5 κόρνερ στον αγώνα.• Ο Πέλκας να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει με 2+ γκολ διαφορά και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το 1ο ημίχρονο.Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώναείναι:• Ο Ατρόμητος να κερδίσει με 2+ γκολ διαφορά και ο Μανούσος να σκοράρει και ο Ατρόμητος Over 2,5 κόρνερ 1ου ημιχρόνου.• Ακριβές σκορ 2-0 και ο Κουλούρης να σκοράρει πρώτος και ο Ατρόμητος Over 4,5 κόρνερ.• Η Ντιναμό Μπρεστ να σκοράρει πρώτη και ο Ατρόμητος να προκριθεί και Over 7,5 κόρνερ στον αγώνα.Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώναείναι:• Ο Αστέρας Τρίπολης να κερδίσει με 2+ γκολ διαφορά και ο Μουνάφο να σκοράρει και ο Αστέρας Over 2,5 κόρνερ 1ου ημιχρόνου.• Ακριβές σκορ 2-0 και ο Μανιάς να σκοράρει πρώτος και ο Αστέρας Over 4,5 κόρνερ.• Η Χιμπέρνιαν να σκοράρει πρώτη και ο Αστέρας να προκριθεί και Over 7,5 κόρνερ στον αγώνα.