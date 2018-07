Οχτώ νεκροί από ανατροπή βάρκας σε σχήμα πάπιας σε λίμνη στο Μιζούρι.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι πνίγηκαν όταν αμφίβιο όχημα, του είδους που αποκαλείται «βάρκα-πάπια», λόγω του σχήματός του και του χρώματός του, ανατράπηκε και βυθίστηκε εν μέσω ενός κύματος κακοκαιρίας σε λίμνη στο Μιζούρι, ενώ σε αυτό επέβαιναν 31 άνθρωποι, γνωστοποίησε η αστυνομία την Πέμπτη.Εκφράζονται φόβοι και για άλλα πιθανά θύματα και δύτες διεξάγουν έρευνες στη λίμνη.Επτά από τους επιβαίνοντες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά το δυστύχημα του αμφίβιου οχήματος της εταιρείας «Ride the Ducks», στη Λίμνη Τέιμπλ Ροκ, κοντά στο Μπράνσον της Πολιτείας Μιζούρι, δήλωσε ο Νταγκ Ρέιντερ, ο σερίφης της Κομητείας Στόουν, σε δημοσιογράφους.«Έχουμε οκτώ επιβεβαιωμένους θανάτους», διευκρίνισε ο Ρέιντερ. «Έχουμε μερικούς ανθρώπους που ακόμη αγνοούνται», πρόσθεσε.Το δυστύχημα σημειώθηκε μετά τις 19:00 την Πέμπτη (03:00 την Παρασκευή ώρα Ελλάδας), ενώ στην περιοχή είχαν εκδηλωθεί σφοδρές καταιγίδες, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της περιοχής μέσω Twitter.Η «Ride the Ducks», εταιρεία με έδρα το Μπράνσον στο Μιζούρι, οργανώνει περιηγήσεις με αμφίβια οχήματα μεγέθους σχολικού λεωφορείου στην περιοχή. Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.Παρόμοια οχήματα χρησιμοποιούνται για περιηγήσεις τουριστών σε διάφορες περιοχές του κόσμου κι έχουν εμπλακεί σε αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.Η εταιρεία που φτιάχνει αυτά τα οχήματα, η Ride the Ducks International LLC, δέχθηκε το 2016 να καταβάλει πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων μετά τη σύγκρουση ενός από τα οχήματά της με λεωφορείο στο Σιάτλ, στην οποία σκοτώθηκαν πέντε ξένοι φοιτητές. Η εταιρεία είχε παραδεχθεί πως τα οχήματά της δεν πληρούν τους κανονισμούς των ΗΠΑ για τα οχήματα που κινούνται στους δρόμους της χώρας.Νews.gr