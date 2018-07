Εκπλήξεις… μέσα από τη θάλασσα σε περιμένουν στα απόλυτα καλοκαιρινά πάρτυ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018 – Την Κυριακή 22 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Βάρκιζα, και πιο συγκεκριμένα στο Varkiza Resort Yabanaki Beach και στον πρώτο σταθμό των Ultimate Beach Parties by Aperol Spritz! Φέτος το καλοκαίρι, το Aperol Spritz πραγματοποιεί τα Ultimate Beach Parties, μια σειρά μοναδικών πάρτυ γεμάτα εκπλήξεις και απολαυστικές στιγμές. Πέντε πάρτυ, πέντε διαφορετικοί, απόλυτα καλοκαιρινοί, προορισμοί, Βάρκιζα, Χαλκιδική, Πάρος, Χανιά και Μύκονος!Φόρεσε την πιο πορτοκαλί σου διάθεση, φέρε τους φίλους σου και διασκέδασε με ένα Aperol Spritz ξεκινώντας την Κυριακή, 22 Ιουλίου από τις 3 το μεσημέρι στο Varkiza Resort Yabanaki Beach. Το Aperol Spritz θα έχει στήσει ένα αναπάντεχο σκηνικό που θα εμφανιστεί μπροστά μας… μέσα από τη θάλασσα για να μας κάνει να μην πιστεύουμε στα μάτια μας! DJ sets από γνωστούς ραδιοφωνικούς σταθμούς θα ανεβάσουν και άλλο τη διάθεση και πολλές πορτοκαλί εκπλήξεις θα μας κάνουν να ζήσουμε το Ultimate Βeach Party του φετινού καλοκαιριού. Το ολοζώντανο πορτοκαλί χρώμα του Aperol Spritz και οι πορτοκαλί φυσαλίδες που αναβλύζουν από το αγαπημένο ποτό, υπόσχονται να δροσίσουν το κυριακάτικο απόγευμα του Ιουλίου μας.Δεν το πιστεύεις;Δεν αποκαλύπτουμε περισσότερα!Θα τα δεις από κοντά στις 22 Ιουλίου!Μην το χάσεις!Αν δεν είσαι στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου για να γιορτάσεις μαζί με το Aperol Spritz δεν υπάρχει πρόβλημα! Τα Ultimate Beach Parties by Aperol Spritz θα συνεχίσουν μέχρι τον Αύγουστο, σε τέσσερις ακόμη καλοκαιρινούς προορισμούς, Χαλκιδική, Πάρος, Χανιά και Μύκονος.Πρόγραμμα Ultimate Beach Parties by Aperol SpritzΑθήνα, 22 Ιουλίου @YabanakiΧαλκιδική, 28 Ιουλίου @ΓλαρόκαβοςΠάρος, 2 Αυγούστου @Santa MariaΧανιά, 8 Αυγούστου @Άμμος & ΉλιοςΜύκονος, 11 Αυγούστου @KuzinaΘες κι εσύ να είσαι μέρος της απόλυτης καλοκαιρινής εμπειρίας; Για να ενημερώνεσαι πρώτος για τα επόμενα πάρτυ και για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, συντονίσου στις σελίδες του Aperol Spritz σε Facebook και Instagram.