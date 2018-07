Το Deree – The American College of Greece παρουσιάζει τη νέα καμπάνια επικοινωνίας του

Με κεντρικό μήνυμα «Create your future self» η καμπάνια στρέφει το βλέμμα στο μέλλον και καλεί τους νέους να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το Deree ώστε να δημιουργήσουν τον μελλοντικό εαυτό τους.Στον αέρα βρίσκεται το τηλεοπτικό σποτ της νέας καμπάνιας του Deree – The American College of Greece, με κεντρικό μήνυμα «Create your future self» και ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους που ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου.Το μέλλον, που είναι το θέμα της ταινίας, δεν είναι μία αόριστη, αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που στο Deree μπορεί να γίνει συγκεκριμένο: να πάρει μορφή, να προβλεφθεί, να τιθασευτεί, να κατακτηθεί. Και το Deree είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός που προσφέρει στους νέους το πλαίσιο, τις υποδομές, τα εφόδια και τις ευκαιρίες ώστε να δημιουργήσουν τον μελλοντικό τους εαυτό, αυτόν που θα ξεχωρίσει και θα εξελιχθεί προσωπικά και επαγγελματικά.H ταινία είναι γυρισμένη εξολοκλήρου στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή, με αποκλειστικούς πρωταγωνιστές τους σπουδαστές, τα μέλη της κολυμβητικής ομάδας και τους καθηγητές του Deree. Το concept και την επιμέλεια της ταινίας ανέλαβε η Bold Ogilvy & Μather και την παραγωγή η Foss Productions. Η καμπάνια πλαισιώνεται από εκτεταμένη ψηφιακή επικοινωνία καθώς και έντονη δημοσιότητα.