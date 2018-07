NOBACCO: Προτεραιότητα το Customer Experience

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018 – Την επιδίωξη της NOBACCO να βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μάρκος Μαρκόπουλος σε συζήτηση στοπλαίσιο του Retail Business Breakfast το οποίο διοργάνωσαν στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία και η Analytical View, σε συνεργασία με τη SAS και την Boussias Communications.

Στην εκδήλωση με θέμα «Advanced Analytics & AI at the service of modern and effective Retailers» παρέστησαν υψηλόβαθμα στελέχη των κορυφαίων εταιρειών λιανικής, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για την επίδραση των προηγμένων analytics και της τεχνητής νοημοσύνης στην άσκηση των καθημερινών λειτουργιών μιας εταιρείας του κλάδου.

Ο κύριος Μαρκόπουλος στάθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η ανάλυση δεδομένων στη βελτίωση και στην εξατομίκευση της εμπειρίας των πελατών της ΝΟΒACCO, τομέα στον οποίο η NOBACCO διακρίνεται συστηματικά.

«Είναι προτεραιότητα για εμάς να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας και, στην κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση των εργαλείων που μας δίνει η ανάπτυξη των big data analytics είναι μονόδρομος για εταιρείες όπως η NOBACCO, που επιδιώκει να οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της NOBACCO.

Σχετικά με την Nobacco

Η NOBACCO είναι η πρώτη εταιρία ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ελλάδα που από την ίδρυση της, το 2008, είχε ως προτεραιότητα την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καταναλωτών της. Με ένα δίκτυο 70 καταστημάτων και με περισσότερα από 320 σημεία πώλησης σε όλη την χώρα, η εταιρεία πρωταγωνιστεί με τα καινοτόμα και πιστοποιημένα προϊόντα της στη διάδοση του ατμίσματος που σταδιακά κερδίζει την εμπιστοσύνη χιλιάδων καπνιστών σε όλη τη χώρα. Τον Ιούλιο του 2016, η NOBACCO προχώρησε σε ένα δυναμικό άλμα εξωστρέφειας επεκτείνοντας το δίκτυο της στην Ρουμανία, φτάνοντας να αριθμεί σήμερα 4 καταστήματα στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του Βουκουρεστίου.

Η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου (ΣΕΕΗΤ, www.seeht.org) και επενδύει συνεχώς στη διασφάλιση της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων υψηλών προδιαγραφών με επιστημονική πιστοποίηση, στο πλαίσιο συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η εταιρία συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές συσκευών ηλεκτρονικού τσιγάρου παγκοσμίως, ενώ το Nobacco Design Center σχεδιάζει και παράγει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα συσκευές ατμίσματος προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα, με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Η ολοκληρωμένη σειρά υγρώναναπλήρωσης NOBACCO PREMIUM κυκλοφορεί αποκλειστικά από τη NOBACCO και είναι το αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας και ανάπτυξης του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ) του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, όλα τα προϊόντα είναι T.P.D. Compliant, πλήρως εναρμονισμένα με την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου. Στο www.nobacco.gr λειτουργεί το No1 ελληνικό online κατάστημα ηλεκτρονικών τσιγάρων και υγρών αναπλήρωσης.

