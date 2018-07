«Κλείνουν» τα δύο τελευταία εισιτήρια για τους προημιτελικούς

Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με δύο μεγάλους αγώνες.Στις 17:00, στην Αγία Πετρούπολη, θα αναμετρηθούν η Σουηδία και η Ελβετία, σ’ ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο παιχνίδι. Η Σουηδία πήρε την πρώτη θέση στον έκτο όμιλο, χάρη στη νίκη της με 3-0 κόντρα στο Μεξικό. Στα άλλα δύο ματς, κέρδισε με 1-0 τη Νότια Κορέα και έχασε με 2-1 από τη Γερμανία. Η Ελβετία τερμάτισε δεύτερη στον πέμπτο όμιλο, πίσω από τη Βραζιλία, με την οποία ήρθε ισόπαλη με 1-1, στην πρώτη αγωνιστική. Στα άλλα δύο παιχνίδια, κέρδισε με 2-1 τη Σερβία κι έφερε ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Κόστα Ρίκα.Στις 21:00, στη Μόσχα, θα διεξαχθεί ο αγώνας της Κολομβίας με την Αγγλία. Την πρώτη θέση στον όγδοο όμιλο πήρε η Κολομβία, παρότι ξεκίνησε με την ήττα 2-1 από την Ιαπωνία. Κέρδισε, στη συνέχεια, την Πολωνία με 3-0 και τη Σενεγάλη με 1-0. Φαβορί για την πρόκριση στην προημιτελική φάση είναι η Αγγλία, η οποία πέρασε εύκολα από τον έβδομο όμιλο, με τις δύο νίκες κόντρα στην Τυνησία με 2-1 και τον Παναμά με 6-1. Στο τελευταίο παιχνίδι έχασε με 1-0 από το Βέλγιο και κατέλαβε τη δεύτερη θέση.Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει την «Επιστροφή Στοιχήματος» στα πέναλτι και το «2-0 και Έληξε» στους δύο τελευταίους αγώνες της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Με την «Επιστροφή Στοιχήματος» στα πέναλτι , όσοι έχουν ποντάρει στην ομάδα που θα προκριθεί, παίρνουν τα χρήματά τους πίσω, αν η ομάδα τους αποκλειστεί στα πέναλτι. Την Κυριακή και οι δύο αγώνες, της Ισπανίας με τη Ρωσία και της Κροατίας με τη Δανία, κρίθηκαν στα πέναλτι. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, που είχαν ποντάρει στις προκρίσεις της Ισπανίας και της Δανίας, παρότι οι ομάδες τους αποκλείστηκαν, πήραν πίσω τα χρήματά τους.Με το «2-0 και Έληξε» οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα κερδίζουν το στοίχημά τους, αν σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα το σκορ είναι 2-0 υπέρ της ομάδας που πόνταραν, ακόμη και αν το σκορ αλλάξει στη συνέχεια.Μεγάλος πρωταγωνιστής της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ο Χάρι Κέιν. Έχει πετύχει πέντε γκολ σε δύο αγώνες, δύο κόντρα στην Τυνησία και τρία κατά του Παναμά. Στο τρίτο παιχνίδι με το Βέλγιο δεν αγωνίστηκε.Ο αρχηγός της Αγγλίας θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ στο σημερινό παιχνίδι με την Κολομβία;Η προσφορά της ημέρας από το Πάμε Στοίχημα είναι για τον Χάρι Κέιν, ως σκόρερ του πρώτου γκολ στον αγώνα Κολομβίας-Αγγλίας.Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει και συνδυαστικά στοιχήματα για τα δύο σημερινά ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Το συνδυαστικό στοίχημα για τον αγώνα Σουηδίας-Ελβετίας είναι να σκοράρει ο Μάρκους Μπεργκ και Over 0,5 πέναλτι και Over 0,5 γκολ από το 81΄ έως το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.Το συνδυαστικό στοίχημα για το παιχνίδι Κολομβίας-Αγγλίας είναι να σκοράρει πρώτος ο Χάρι Κέιν και να σκοράρει η Κολομβία και Over 10,5 κόρνερ αγώνα.Περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές έχουν συνολικά οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα για να ποντάρουν στους σημερινούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πριν από την έναρξη και κατά της διάρκειά τους.Προσφέρεται πλήθος ειδικών στοιχημάτων, μεταξύ άλλων, για τα σύνολα των κόρνερ, των πέναλτι, των οφσάιντ, των πλαγίων άουτ, των goal kick, των κίτρινων και των κόκκινων καρτών, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, την ομάδα που θα πάρει τη σέντρα κατά την έναρξη του αγώνα, τον τερματοφύλακα που θα ακουμπήσει πρώτος τη μπάλα, τα επίσημα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, το πρώτο που θα συμβεί, από γκολ, κίτρινη κάρτα και ημίχρονο, τη μέθοδο επίτευξης του πρώτου γκολ.