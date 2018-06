Η DIESEL σάρωσε τα βραβεία στις Κάννες

Ο ανταγωνισμός ήταν υψηλός και ηήταν η μόνη από την κατηγορία των ρούχων που κέρδισε το χρυσό! Ταπήγαν σε 3 διαφορετικές καμπάνιες του brand κάνοντας τη Diesel να ξεχωρίσει.Τρία βραβεία πήγαν στην καμπάνια "", η οποία έκανε το ντεμπούτο της το φθινόπωρο του 2017. Σκηνοθετήθηκε από τον François Rousselet και μέσω αυτής η Diesel στράφηκε εναντίον της τελειότητας. Ο Rousselet έκανε μια ταινία που αναδεικνύει τη μοναδικότητά του καθενός μας με τα ελαττώματά του- ντυμένη με το soundtrack του 'Non, je ne regrette rien' της Edith Piaf.Ένα ακόμα βραβείο πήρε η καμπάνια "" η οποίο κυκλοφόρησε μια σεζόν μετά με θέμα: τι συμβαίνει όταν κάνετε ό, τι μπορείτε για να κρύψετε τις φυσικές ατέλειές σας;Τουλάχιστον 9 (εννέα!) βραβεία πήγαν στο project "DEISEL" , το τρελό πείραμα που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Fashion της Νέας Υόρκης το Φεβρουάριο του 2018. Η Diesel άνοιξε κρυφά ένα αυθεντικό κατάστημα με το όνομα- στο οποίο τα κομμάτια που φαίνοταν να είναι πλαστά, ήταν στην πραγματικότητα αυθεντικά προϊόντα σχεδιασμένα από την ομάδα σχεδιαστών της Diesel και πωλήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές. Ανατρεπτική οπως πάντα, η Diesel ήθελε να πει στον κόσμο της ότι είναι ελεύθερος να φοράει ό, τι θέλει με ελεύθερη- πάντα- σκέψη.", λέει ο ιδρυτής της Diesel. "".BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION (Brand-owned Experiences) – gold lionBRAND EXPERIENCE & ACTIVATION (Customer Retail / In-store Experience) – silver lionBRAND EXPERIENCE & ACTIVATION (Sectors > Consumer Durables) – bronze lionDESIGN (Promotional Item Design) – bronze lionDIRECT (Sectors > Consumer Durables) – gold lionDIRECT (Channels > Use of Ambient Media: Lange Scale) – silver lionDIRECT (Excellence > Launch / Re-launch – bronze lionPR (Use of Events & Stunts) – bronze lionOUTDOOR (Ambient > Live Advertising & Events) – gold lionCRAFT (Cinematography) – silver lionCRAFT (Direction) – bronze lionCRAFT (Production Design / Art Direction) – bronze lionCRAFT (cinematography), bronze lion