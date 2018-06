«Sharp Objects»: Η νέα καθηλωτική σειρά της ΗΒΟ έρχεται αποκλειστικά στη Nova και ταυτόχρονα με την Αμερική!

H νέα σειρά μυστηρίου της HBO, «Sharp Objects», με πρωταγωνίστρια την πέντε φορές υποψήφια για Όσκαρ Amy Adams, κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα με την Αμερική – με ελληνικούς υπότιτλους – και αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema την Κυριακή 8 Ιουλίου και κάθε Κυριακή, στις 3:00 μετά τα μεσάνυχτα, στο Novacinema4HD, ενώ η Prime Time προβολή της είναι τη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα, στις 22:00.Το «Sharp Objects» φιλοδοξεί να γίνει το τηλεοπτικό γεγονός του καλοκαιριού, καθώς συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο ταλαντούχους σταρ και δημιουργούς του Χόλυγουντ. Ανάμεσα τους, εκτός από την οσκαρική πρωταγωνίστρια Amy Adams, συναντάμε την υποψήφια για Όσκαρ Patricia Clarkson, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ («Dallas Buyers Club») και γνωστός σκηνοθέτης από την επίσης πολύ επιτυχημένη σειρά της ΗΒΟ, «Βig Little Lies», Jean-Marc Vallée. Παράλληλα, το «Sharp Objects» βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Gillian Flynn, η οποία μαζί με τη βραβευμένη δημιουργό της σειράς Marti Noxon («Unreal», «Mad Men») έχουν συνυπογράψει το σενάριο.Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την ψυχολογικά ασταθή δημοσιογράφο Camille (Amy Adams) η οποία αναγκάζεται να επιστρέφει στο πατρικό της ώστε να καλύψει ρεπορτάζ για 2 φόνους κοριτσιών! Ψάχνοντας για στοιχεία, το σκοτεινό οικογενειακό παρελθόν και τα σφραγισμένα μυστικά της δημοσιογράφου αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι ο μοναδικός, άλλωστε, τρόπος να λυθεί το μυστήριο των φόνων!Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο σκηνοθέτης Jean-Marc Vallée, δήλωσε σχετικά: «Είναι συναρπαστικό το πώς μπορούμε να βρούμε την ομορφιά σε μέρη που ποτέ δεν φανταζόμασταν. Το πώς το σκοτάδι πολλές φορές μπορεί να γίνει γοητευτικό, παρήγορο. Αυτό μου συνέβη όταν διάβασα τη νουβέλα της Gillian. Με συνεπήρε ο τρόπος σκέψης της Camille. Άρχισα να ερωτεύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Ποτέ δεν γνώρισα, ποτέ δεν είδα ή άκουσα κάτι παρόμοιο μέχρι τότε. Εντυπωσιάστηκα από την εμμονή της με τις λέξεις, τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούσε για να ορίσει, να ερμηνεύσει τον εαυτό της, να επουλώσει τις πληγές της, αλλά και να προκαλέσει κακό, τον τρόπου με τον οποίο περιέγραφε τον κόσμο γύρω της, τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε για τον εαυτό της, τις πληγές της και τις ατέλειες της. Πόσο αυθεντική φωνή, πόσο ακατέργαστη, τόσο σκοτεινή αλλά και τόσο ειλικρινής και ευάλωτη. Αυτή είναι η ομορφιά της Camille Preaker και της Amy Adams. Αισθάνομαι ευγνώμων και τυχερός που ήμουν μάρτυρας της καταπληκτικής δουλειάς μίας ηθοποιού η οποία τόλμησε να παίξει στο σκοτάδι, χωρίς κάποιο δίχτυ ασφαλείας».Η σειρά έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1., ενώ θα διατίθεται σε Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.Περισσότερα για το τηλεοπτικό περιεχόμενο των NovacinemaΕνημερωθείτε για το Τηλεοπτικό Πρόγραμμα: www.novaguide.gr/TVGuide Τι δεν πρέπει να χάσετε: www.novaguide.gr/Afieromata Δείτε τις Προτάσεις της τηλεόρασης: www.novaguide.gr/Protaseis Κάνετε Follow τα Social Media της Nova σε www.nova.gr/Youtube και www.nova.gr/Facebook γιανα βλέπετε trailers και αποκλειστικό περιεχόμενο από τις Α’ προβολές των #Novacinema HD.