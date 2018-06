Κορυφαίες διακρίσεις για τη Nova στα Digital Media Awards 2018!

Κορυφαίες διακρίσεις, για ακόμα μία χρονιά, απέσπασε η Nova στα Digital Media Awards 2018, κερδίζοντας ένα Platinum, τρία Gold και ένα Silver βραβείο.Συγκεκριμένα, η Nova, σε συνεργασία με το Digital Agency TEMPO OMD, απέσπασε Βραβείο PLATINUM και GOLD στην κατηγορία «Best Tablet or Mobile Advertising» για την καμπάνια «Απάντηση στις αναπάντητες», Βραβείο GOLD στην κατηγορία «Creative Use of Innovative Formats» για την καμπάνια «Game Of Thrones Ice & Fire», Βραβείο GOLD στην κατηγορία «Best Content Marketing» για την καμπάνια «And the Oscar goes to…» και Βραβείο SILVER στην κατηγορία «Creative Use of Innovative Formats» για την καμπάνια «Απάντηση στις αναπάντητες».Οι διακρίσεις της Nova καταδεικνύουν τη σταθερή της επένδυση στην επικοινωνία μέσω των digital media καθώς και την ικανότητά της να πρωταγωνιστεί με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, δημιουργικό περιεχόμενο και πρωτότυπη διαφήμιση.Τα βραβεία Digital Media Awards διοργάνωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά η Boussias Communications, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση των πετυχημένων διαφημιστικών εκστρατειών και βέλτιστων πρακτικών στα ψηφιακά μέσα.