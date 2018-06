Και οι αμήχανες στιγμές αποκτούν φρεσκάδα

Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μια αμήχανη κατάσταση που θα μας έκανε να αισθανθούμε άσχημα ή και να ντραπούμε. Όπως λέει και η φράση «Αν κάτι είναι να πάει στραβά, θα πάει». Αυτό έγινε και στο Βελιγράδι κατά τη διάρκεια του Final four με παίκτες, προπονητές και φιλάθλους. Χαρά, απογοήτευση, αγωνία, άγχος και πανηγυρισμοί. Πολλά συναισθήματα μέσα σε λίγη ώρα αποτυπωμένα στο πρόσωπο χιλιάδων ανθρώπων μέσα στην Σταρκ Αρένα και όχι μόνο. Όσοι παρακολούθησαν το Final four της Ευρωλίγκας έζησαν έντονες στιγμές.Ωστόσο, ακόμα και στις πιο αμήχανες στιγμές μας θέλουμε να νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Ό,τι κι αν σου συμβεί λοιπόν με το νέο Axe… YOU GOLD!Το νέο Axe Gold Oud Wood & Dark Vanilla διαθέτει ένα μοναδικό άρωμα με νότες βανίλιας και ξύλου που σου προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας όλη μέρα, ακόμα και όταν η ομάδα σου δεν τα πηγαίνει καλά. Ακόμα και αν χρειαστεί να πανηγυρίζεις για ώρες την επιτυχία του συλλόγου που βρίσκεται στην καρδιά σου μέσα...