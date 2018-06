Sportingbet: Παρέδωσε επιταγή στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιταγή ύψουςπαρέδωσε», σε μία ζεστή τελετή που πραγματοποιήθηκεστο, παρουσία των διοργανωτών του, της Προέδρου της Ένωσης «» και εκπροσώπων των χορηγών.Με την παράδοση της επιταγής έπεσε η αυλαία του κορυφαίου φιλανθρωπικού αγώνα του κόσμου που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, από τις 25 έως τις 29 Απριλίου, στο. Η ανταπόκριση του κόσμου στο 2ο No Finish Line ήταν συγκλονιστική και ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, καθώς από τους 6000 καταγεγραμμένους του 2017,έφτασε στους 10,178 του 2018.Μέσα σε 90 ώρες αγώνα καταγράφηκαν 95.295 χιλιόμετρα τα οποία μετατρέπονται σε, η οποία έχει ως αποκλειστικό αποδέκτη τογια να μπορέσει να υλοποιήσει προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες, κ. Ιωάννα Μπερίου, ευχαρίστησε τόσο τους διοργανωτές όσο και τους συμμετέχοντες του No Finish Line Athens 2018 και τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαστε αποφασισμένοι να παρέχουμε κάθε είδους βοήθεια στις ευπαθείς ομάδες μέσω ενός πολυετούς προγράμματος χορηγιών που πρεσβεύει τις αξίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.»του No Finish Line Athens, Σοφία Κέδε, επισήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Καπουτζίδη για όλη τη θετική ενέργεια, το Νίκο Κακλαμανάκη και την Κατερίνα Στεφανίδη που είναι απόψε μαζί μας. Ολοι τους είχαν καθοριστική συμβολή στην επιτυχία του αγώνα και βοήθησαν να γίνει μεγαλύτερη και καλύτερη η επικοινωνία του No Finish Line. Θέλω να μεταφέρω τις εντυπώσεις του Νο Finish Line International, το οποίο στην ετήσια συνάντηση του, είπε ότι ο δικός μας αγώνας ήταν το καλύτερο No Finish Line για μια ακόμη χρονιά και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού για του χρόνου, περίπου στα τέλη Απριλίου για το δεύτερο αγώνα, με τη βοήθεια φυσικά και πάλι του Kέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.»Η πρόεδρος της Ένωσης «» κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, βαθύτατα συγκινημένη παρέλαβε την επιταγή και δήλωσε: «Είναι συγκινητικό που καταφέραμε να έχουμε κοντά μας χιλιάδες ανθρώπους που έτρεξαν ατομικά ή με τις ομάδες τους. Αυτό που μετρά, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλά παιδιά, γεγονός πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς στόχος του Μαζί για το Παιδί εκτός από το να συμπαρασταθεί στα παιδιά που έχουν ανάγκη, είναι και να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά για τον εθελοντισμό. Θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, ειδικά την Sportingbet και την Εθνική Ασφαλιστική που είναι εδώ και καιρό κοντά μας σε διάφορα προγράμματα, τους εθελοντές και το NFL International. Tα χρήματα αυτά θα πάνε σε άπορες οικογένειες και παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης».Στην εκδήλωση που έγινε στον πολύ όμορφο χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, παρουσιάστηκε το επίσημο βίντεο του 2ου Νο Finish Line, το οποίο απέσπασε το θερμό χειροκρότημα όλων.