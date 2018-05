Ready To Unwear από τη Diesel

Η Diesel παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή καμπάνια με τίτλο "Ready To Unwear", που προωθεί την ιδέα ότι: το καλοκαίρι ‘όσο λιγότερα φοράμε, τόσο το καλύτερο’.Το σκεπτικό πίσω από αυτό το ειρωνικό moto-που αναστρέφει την κοινή φράση της μόδας “ready to wear”- είναι οι αναμνήσεις του καλοκαιριού που συχνά βιώνουμε γυμνοί! Σκεφτείτε: ένα pool party με κόσμο με κοιλιακούς και μαυρισμένα κορμιά, μια μεταμεσονύχτια βουτιά στη θάλασσα με φεγγάρι, καλοκαίρι,η με αστροφεγγιά! Σε όλες αυτές τις ζεστές μέρες και τις ζεστές νύχτες δε φοράμε πολλά!Γι αυτό φορέστε ό,τι θέλετε από τη συλλογή οπου προτείνει η Diesel,τους logomania ιμάντες, τις ξεβαμμένες βερμούδες,τα cropped μπλουζάκια,τις δερμάτινες μίνι φούστες και μπότες, μαγιό και denim tops αλλά μην φοβάστε να τα βγάλετε!Η καμπάνια "Ready To Unwear", έχει ως στόχο να ανατρέψει τον κανόνα. Γιορτάζει την αντισυμβατικότητα και μας προτρέπει να κινηθούμε ενάντια στο ρεύμα και να μη φοβόμαστε τις προκλήσεις. Είναι το ειρωνικό μήνυμα: less is much, much more!