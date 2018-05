«Ο Βαλέριαν και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες» - Η ακριβότερη ευρωπαϊκή κινηματογραφική παραγωγή έρχεται αποκλειστικά στη Nova!

Η φαντασμαγορική ταινία επιστημονικής φαντασίας «Ο Βαλέριαν και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες», του ταλαντούχου Λικ Μπεσόν, κάνει πρεμιέρα σε Ά τηλεοπτική προβολή και αποκλειστικά στο Novacinema1HD, την Κυριακή 20 Μαΐου, στις 22:00 ( https://www.youtube.com/watch?v=Nika_zGrWqE&feature=youtu.be )!H ταινία είναι βασισμένη στο πρωτοποριακό graphic novel των Πιέρ Κριστέν και Ζαν Κλοντ Μεζιέρ, «Βαλέριαν και Λορελίν», και αποτελεί έργο ζωής για τον σκηνοθέτη ο οποίος επιμελήθηκε προσωπικά όλα τα στάδια παραγωγής της. Ο προϋπολογισμός της ταινίας ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά την ακριβότερη ευρωπαϊκή παραγωγή όλων των εποχών.Η υπόθεση της ταινίας λαμβάνει χώρα στον 28ο αιώνα όπου δύο ειδικά εκπαιδευμένοι στρατιώτες, ο Βαλέριαν και η Λορελίν, αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τη σκοτεινή δύναμη που απειλεί το μέλλον της Άλφα, μιας εκπληκτικής πόλης όπου φυλές από όλο τον κόσμο συμβιώνουν αρμονικά.Οι δύο πρωταγωνιστές Ντέιν ΝτεΧαν και Κάρα Ντελεβίν πλαισιώνονται από τους εξαιρετικούς Κλάιβ Οουεν και Ιθαν Χοκ, καθώς επίσης και από τη διάσημη τραγουδίστρια Ριάνα.Η ταινία έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1., ενώ διατίθεται σε Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.