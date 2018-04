Έπεσαν οι υπογραφές για την αναβάθμιση των 85 F-16

Την υπογραφή της επιστολής προσφοράς και αποδοχής της σύμβασης με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση των 85 αεροσκαφών F-16 ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Σε εφαρμογή απόφασης του ΚΥΣΕΑ και κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του κ. ΥΕΘΑ ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ υπέγραψε την 30η Απριλίου 2018 την επιστολή προσφοράς & αποδοχής (Letter of Offer & Acceptance) που αφορά την σύμβαση με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση 85 μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε F-16V».



Υπενθυμίζεται ότι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), που συνεδρίασε το Σάββατο, ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης 85 αεροσκαφών F-16.



Εν τω μεταξύ, επίσκεψη στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει από 1 έως 3 Μαΐου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.



Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο διμερών επαφών, θα συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγό Τζόζεφ Ντάνφορντ.



Ακόμη, ο ναύαρχος Αποστολάκης θα συναντηθεί με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Άμυνας και θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Κέντρου Στρατηγικής και Διεθνών Σπουδών (Center for Strategic and International Studies).



