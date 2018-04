Η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του Πάολο Τζενοβέζε έρχεται αποκλειστικά στη Nova!

Το blockbuster του Πάολο Τζενοβέζε, «Perfetti Sconosciuti», πάνω στο οποίο βασίστηκε η συμπαραγωγή της Nova, «Τέλειοι Ξένοι», του Θοδωρή Αθερίδη, κάνει πρεμιέρα σε Ά τηλεοπτική προβολή και αποκλειστικά στο Novacinema1HD, την Τρίτη 1 Μαΐου, στις 22:00 To «Perfetti Sconosciuti» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες της Ιταλίας έχοντας κερδίσει 2 «ιταλικά Όσκαρ» (βραβεία Νταβίντ ντι Ντονατέλο), Καλύτερης Ταινίας και Σεναρίου, ενώ ήταν υποψήφια στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείας Ερμηνείας.Η υπόθεση πραγματεύεται την υποκρισία στις ανθρώπινες σχέσεις ξεκινώντας με ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μία παρέα καλών φίλων η οποία συμφωνεί κατά τη διάρκεια ενός δείπνου να αφήσει τα κινητά στο τραπέζι και να μοιράζεται με τους υπόλοιπους κλήσεις και μηνύματα. Αναπόφευκτα, οι ισορροπίες διαταράσσονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται…Το πρωταγωνιστικό καστ αποτελείται από τους Τζουζέπε Μπατιστόν, Αννα Φολιέτα, Μάρκο Τζιαλίνι και Αλμπα Ρορβάκερ.Η ελληνική διασκευή του Θοδωρή Αθερίδη, «Τέλειοι Ξένοι», η οποία σάρωσε στο ελληνικό Box Office, θα προβληθεί στη ζώνη «Δευτέρα αλά Ελληνικά» της Nova, τη Δευτέρα 28 Μαΐου, στις 22:00, από το Novacinema2HD για όσους θέλουν να την απολαύσουν ξανά με τους αγαπημένους έλληνες πρωταγωνιστές: Σμαράγδα Καρύδη, Άλκη Κούρκουλο, Μαρία Ναυπλιώτου, Μάκη Παπαδημητρίου, Γιάννο Περλέγκα και Ευαγγελία Συριοπούλου.Και οι δύο ταινίες έρχονται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1., ενώ διατίθενται και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να τις απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.Περισσότερα για το τηλεοπτικό περιεχόμενο των NovacinemaΕνημερωθείτε για το Τηλεοπτικό Πρόγραμμα: www.novaguide.gr/TVGuideΤι δεν πρέπει να χάσετε: www.novaguide.gr/AfieromataΔείτε τις Προτάσεις της τηλεόρασης: www.novaguide.gr/ProtaseisΚάνετε Follow τα Social Media της Nova σε www.nova.gr/Youtube και www.nova.gr/Facebook γιανα βλέπετε trailers και αποκλειστικό περιεχόμενο από τις Α’ προβολές των #Novacinema HD.