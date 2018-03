Η Sportingbet για 2η χρονιά "Μεγάλος Χορηγός" του 2ου No Finish Line της Αθήνας, του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού αγώνα του κόσμου

To 2ο Νο Finish Line Athens, θα διεξαχθεί από 25 έως 29 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να στηρίξει τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Το No Finish Line, είναι ένας αγώνας ευαισθητοποίησης και προσφοράς, όπου μέσα σε 90 συνεχόμενες ώρες, όποιος θέλει να συμμετάσχει ανεξαρτήτου ηλικίας μπορεί να προσφέρει περπατώντας ή τρέχοντας, χωρίς κανέναν χρονικό ή χιλιομετρικό περιορισμό, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλει, για όσες φορές θέλει, με όποιον τρόπο και ρυθμό θέλει και για όση διάρκεια επιθυμεί μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη κυκλική διαδρομή 1000μ. γύρω από το Κανάλι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Η βασική ιδέα του No Finish Line της Αθήνας, είναι τα χιλιόμετρα των συμμετεχόντων να μετατραπούν σε χρήματα για να στηριχθεί το έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».



Ο Γιάννης Καποδίστριας, της Sportingbet είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που και αυτήν τη χρονιά θα είμαστε ο Μεγάλος Χορηγός του No Finish Line της Αθήνας. Στόχος μας είναι, να υποστηρίζουμε πάντα αθλητικές ενέργειες που αποτελούν αρωγό σε δράσεις ευαισθητοποίησης και υποστήριξης κοινωνικών ευπαθών ομάδων».