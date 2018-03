Ξεκίνησε η Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση στο Digital Marketing από το IAB Hellas

Τελώντας υπό την αιγίδα του IAB Europe, ενός από τους σημαντικότερους φορείς για την ψηφιακή επικοινωνία στην Ευρώπη, το πρόγραμμα «DIMAQ» (Digital Marketing Qualifications) παρέχει τη δυνατότητα σε Έλληνες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Digital Marketing, να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους τόσο για την ελληνική αγορά digital marketing & media όσο και για τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Αγγλική Γλώσσα, δίνοντας την ευκαιρία αναγνώρισης της πιστοποίησης DIMAQ σε Ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.Στόχος του προγράμματος είναι οι DIMAQ Professionals να βεβαιώσουν τις δεξιότητές τους σε 12 τομείς του Digital Marketing:DIGITAL BASICS, STRATEGY & PLANNING, DISPLAY ADVERTISING, SEARCH ENGINE MARKETING & SEO, VIDEO ADVERTISING, SOCIAL MEDIA & CONTENT MARKETING, MOBILE MARKETING, PROGRAMMATIC RTB, EMAIL MARKETING, e-COMMERCE, ANALYTICS & UX, DIGITAL LAWΓια την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων, παρέχονται επίσης ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, πιστοποιημένους ως DIMAQ Trainers από το εξωτερικό.Περισσότερα για το πρόγραμμα πιστοποίησης, τους όρους συμμετοχής, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχονται, μπορείτε να βρείτε στο www.dimaq.gr ή στα τηλέφωνα και γραφεία του IAB Hellas.Η επόμενη εξέταση πιστοποίησης προγραμματίζεται για την Τετάρτη 3 Μαΐου, ενώ το πρόγραμμα προετοιμασίας ξεκινά την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.Νεόφυτος Οικονόμου –Γενικός Διευθυντής IAB Hellas, Άντα Κυρκιλή – DIMAQ Master Trainer dimaq@iab.gr Ο IAB Hellas αποφάσισε το λανσάρισμά του DIMAQ (Digital Marketing Qualification) , δραστηριότητα η οποία υπηρετεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία του σκοπού του Ελληνικού αλλά και του Ευρωπαϊκού IAB.Ο ΙΑΒ Hellas επενδύει στην εκπαίδευση και μάλιστα προχωρά ένα βήμα μπροστά επενδύοντας συγκεκριμένα στη πιστοποίηση της εκπαίδευσης.Ο κλάδος Digital στην Ελλάδα έχει πλέον τη δική του πιστοποίηση η οποία απευθύνεται στους στα στελέχη των εκδοτών, των διαφημιζόμενων και γενικότερα στο Ελληνικό οικοσύστημα online διαφήμισης.IAB Hellas decided to launch the Digital Marketing Certification DIMAQ, serving the mission of the Greek and also the European association to invest in education.Therefore, digital business in Greece has now its own certification, appealing to the publishers, agencies, advertisers, marketers and the total Greek online advertising ecosystem.The market of online marketing has been lacking a uniform standard that would let both companies looking for new partners and employers in search for new human resources or planning career paths for the existing learning staff learn of the competence of particular specialists. A Digital Marketing Qualification certificate, awarded by an organization representing the online industry in Poland, makes it possible to compare and evaluate the said competence. We're glad to see the process of certification being implemented on the dynamically changing market of Poland.