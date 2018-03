Καμία νόρμα δεν περιορίζει τη δημιουργικότητα.

Αναρωτηθήκατε ποτέ αν οι άτυποι κανόνες που έχουν θεσπίσει οι άνθρωποι για να συμβιώνουν δεν αρκούν για να διατηρούν τις ισορροπίες; Ποια απόφαση πρέπει να πάρουμε όταν βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο; Με αφετηρία αυτά τα ερωτήματα και θέμα #Norma, το τέταρτο TEDx University of Aegean κάλεσε 9 ομιλητές να εξερευνήσουν τη λεπτή γραμμή μεταξύ σωστού και λάθους.Μεταξύ όσων βρέθηκαν στην Ερμούπολη της Σύρου και ανέβηκαν στη σκηνή του κατάμεστου θεάτρου «Απόλλων» τη Κυριακή 11 Μαρτίου, ήταν και η πολυτάλαντη δημοσιογράφος Μαρίνα Καρπόζηλου για να περιγράψει πως οι νόρμες στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο διαμορφώνουν την αίσθηση του ‘’ανήκειν’’.Καθώς το δημοσιογραφικό δαιμόνιο δεν την εγκαταλείπει ακόμα και όταν βρίσκεται σε ένα συνέδριο ως ομιλήτρια, η Μαρίνα αιφνιδίασε με την κάμερα όσους ξεκουράζονταν στο networking corner powered by WIND F2G στο Αρχοντικό Βελισσαρόπουλου. Δείτε όσα συζήτησαν στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του WIND F2G στο Facebook.Η WIND, μέγας χορηγός της διοργάνωσης, από το 2011 δίνει το «παρών» σε μια σειρά εκδηλώσεων TEDx σε όλη την Ελλάδα στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την διάδοση νέων ιδεών από ανθρώπους με αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα. Όσοι βρέθηκαν στο τέταρτο TEDx University of Aegean μοιράστηκαν στιγμές από τη διοργάνωση στα social media με τις απίστευτα γρήγορες ταχύτητες του 4G Δικτύου της WIND, η πληθυσμιακή κάλυψη του οποίου αγγίζει στη Σύρο το 98,5%.Περισσότερα για τη #Norma στο www.tedxuniversityofaegean.gr και στη σελίδα της ομάδας στο Facebook . Επόμενη συνάντηση των TEDxsters το TEDx University of Crete στις 24 Μαρτίου 2018.Η Μαρίνα Καρπόζηλου εργάζεται από το 2008 ως δημοσιογράφος σε ψηφιακά και έντυπα μέσα. Έχει συμμετάσχει σε δυο συλλογικές εκδόσεις, ενώ το βιβλίο της ‘’Ο Ροζ Γάτος’’ (2016,εκδόσεις Μωραΐτης) έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Ασημένια Σελίδα. Έχει σχεδιάσει και διδάσκει το σεμινάριο «Δημοσιογραφία και Αρθρογραφία στην πράξη» που απευθύνεται σε δημοσιογράφους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο.