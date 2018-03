Επισήμως υποψήφια δήμαρχος της Νέας Υόρκης η Σίνθια Νίξον Η Μιράντα του «Sex and the City» ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών Μετά από μήνες έντονης φημολογίες και... διαρροών στα αμερικανικά ΜΜΕ, η Σίνθια Νίξον, η διάσημη Μιράντα του «Sex and the City», ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, προκειμένου να είναι υποψήφια δήμαρχος της Νέας Υόρκης.