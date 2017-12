Εντολή να ανακληθούν κι άλλα βρεφικά γάλατα λόγω σαλμονέλας έδωσε ο ΕΟΦ

Τη συμπληρωματική ανάκληση επιπλέον πέντε παρτίδων των βρεφικών γαλάτων που παράγονται από την εταιρία Lactalis στη Γαλλία αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά την απόφαση της εταιρείας να ανακαλέσει σε διεθνές επίπεδο το σύνολο της παραγωγής της από το εργοστάσιό της στην Καρόν, από τον Φεβρουάριο.



Ειδικότερα ανακαλούνται, επιπλέον, οι παρτίδες:



FREZYLAC AR Anti-Régurgitations 400g 17C0012437 27.02.2019



FREZYLAC HA formule hydrolysée 400 G 17C0012464 07.03.2019



FREZYLAC OK DIGEST 400G 17C0012446 06.03.2019



FREZYLAC PURE BIO 3e âge 400G 17C0012379 24.02.2018



FREZYLAC PURE BIO 3e âge 900G 17C0012386 23.02.2018



Στις 11 Δεκεμβρίου ο ΕΟΦ είχε ανακοινώσει την ανάκληση παρτίδων που έχουν παραχθεί μετά τις 17 Φεβρουαρίου 2017, μετά τη σχετική ανακοίνωση των γαλλικών Αρχών για περιστατικά σαλμονέλωσης που συνδέονται με το εργοστάσιο παραγωγής Lactalis στην Craon (Mayenne). Η απόφαση είχε ληφθεί ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση.



Συνολικά, ο ΕΟΦ ανακαλεί από την ελληνική αγορά τα εξής βρεφικά γάλατα:



FREZYLAC AR 400 g 17C0012772 08/05/2019



FREZYLAC AR stick 18 g 17C0013363 05/09/2019



FREZYLAC ΗΑ 400 g 17C0012636 11/04/2019



FREZYLAC ΗΑ 400 g 17C0012817 22/05/2019



FREZYLAC ΗΑ 400 g 17C0013261 16/08/2019



FREZYLAC HA stick 18 g 17C0012634 11/04/2019



FREZYLAC OK 400 g 17C0012824 24/05/2019



FREZYLAC OK 400 g 17C0013636 16/10/2019



FREZYLAC OK stick 18 g 17C0013385 06/09/2019



FREZYLAC Pure 1 stick 27 g 17C0012584 04/04/2018



FREZYLAC Pure 1 400 g 17C0012448 07/03/2018



FREZYLAC Pure 1 400 g 17C0012586 05/04/2018



FREZYLAC Pure 1 400 g 17C0012781 10/05/2018



FREZYLAC Pure 1 400 g 17C0012921 07/06/2018



FREZYLAC Pure 1 400 g 17C0012971 19/06/2018



FREZYLAC Pure 1 400 g 17C0013509 26/09/2018



FREZYLAC Pure 1 900 g 17C0012486 13/03/2018



FREZYLAC Pure 1 900 g 17C0012591 03/04/2018



FREZYLAC Pure 1 900 g 17C0012783 12/05/2018



FREZYLAC Pure 1 900 g 17C0012841 22/05/2018



FREZYLAC Pure 1 900 g 17C0013063 03/07/2018



FREZYLAC Pure 1 900 g 17C0013512 03/10/2018



FREZYLAC Pure 2 stick 27 g 17C0012478 16/03/2018



FREZYLAC Pure 2 400 g 17C0012476 09/03/2018



FREZYLAC Pure 2 400 g 17C0012588 06/04/2018



FREZYLAC Pure 2 400 g 17C0012722 05/05/2018



FREZYLAC Pure 2 400 g 17C0012795 19/05/2018



FREZYLAC Pure 2 400 g 17C0012943 14/06/2018



FREZYLAC Pure 2 400 g 17C0013045 04/07/2018



FREZYLAC Pure 2 900 g 17C0012511 17/03/2018



FREZYLAC Pure 2 900 g 17C0012608 05/04/2018



FREZYLAC Pure 2 900 g 17C0012684 05/05/2018



FREZYLAC Pure 2 900 g 17C0012786 12/05/2018



FREZYLAC Pure 2 900 g 17C0012955 15/06/2018



FREZYLAC Pure 2 900 g 17C0013085 12/07/2018



FREZYLAC Pure 2 900 g 17C0013513 05/10/2018



FREZYLAC Pure 3 400 g 17C0012589 06/04/2018



FREZYLAC Pure 3 400 g 17C0012710 05/05/2018



FREZYLAC Pure 3 400 g 17C0012825 25/05/2018



FREZYLAC Pure 3 400 g 17C0012973 21/06/2018



FREZYLAC Pure 3 900 g 17C0012609 05/04/2018



FREZYLAC Pure 3 900 g 17C0012843 24/05/2018



FREZYLAC Pure 3 900 g 17C0013012 26/06/2018



FREZYLAC Pure 3 900 g 17C0013108 13/07/2018



FREZYLAC Pure 3 900 g 17C0013263 16/08/2018



FREZYLAC Pure 3 900 g 17C0013430 14/09/2018



