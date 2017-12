Κάψτε θερμίδες με τη Λάμψη και τα Σαγόνια του Καρχαρία

Οι γιορτές πλησιάζουν, τα φαγοπότια είναι προ των πυλών, τα παραπανίσια κιλά καραδοκούν. Μιας κι είναι λίγο... περίεργο να τρέχουμε, τέτοιες μέρες, στα γυμναστήρια, θυμίζουμε έναν δοκιμασμένο - επιστημονικά τεκμηριωμένο - τρόπο για να παραμείνουμε αξιοπρόσεκτοι.



Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ουεστμίνστερ, την οποία δημοσίευσε πριν πέντε χρόνια η εφημερίδα The Daily Telegraph, αποδεικνύει ότι το να παρακολουθήσεις μια 90λεπτη ταινία τρόμου «καίει» τις θερμίδες που έχει μια ολόκληρη σοκολάτα! Αυτό θα μπορούσε κανείς να το πετύχει με βάδισμα επί 30 λεπτά, αλλά η λύση που προτείνεται εδώ είναι η πιο κατάλληλη για όσους βαριούνται να κουνηθούν.



Τη μελέτη είχε, αρχικά, παραγγείλει βρετανικό βιντεοκλάμπ και σε αυτήν οι επιστήμονες μέτρησαν καρδιακούς παλμούς, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διάρκεια απόλαυσης μιας ταινίας τρόμου. Αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της «δραστηριότητας» ο αριθμός των θερμίδων που καταναλώνονταν αυξανόταν κατά ένα τρίτο!



«Καθώς αυξάνονται οι παλμοί και το αίμα ρέει ταχύτερα μέσα στο σώμα, διαπιστώνεται μεγαλύτερη έκκριση αδρεναλίνης. Είναι αυτή η έκκριση αδρεναλίνης, κατά τη διάρκεια αυτών των σύντομων εμπειριών έντονου στρες (που, εδώ, προκαλούνται από φόβο), η οποία όπως είναι γνωστό μειώνει την όρεξη, αυξάνει τον Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό και, τελικά, καίει περισσότερες θερμίδες» είχε εξηγήσει τότε ο δρ. Ρίτσαρντ Μακένζι, ειδικός στον κυτταρικό μεταβολισμό και φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο του Ουεστμίνστερ, όπως γράφει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν δέκα επιλεγμένες ταινίες τρόμου. Και να τα αποτελέσματα:



The Shining - 184 θερμίδες

Jaws - 161 θερμίδες

The Exorcist - 158 θερμίδες

Alien - 152 θερμίδες

Saw - 133 θερμίδες

A Nightmare on Elm Street - 118 θερμίδες

Paranormal Activity - 111 θερμίδες

The Blair Witch Project - 105 θερμίδες

The Texas Chainsaw Massacre - 107 θερμίδες

[REC] - 101 θερμίδες



