Η εκδίκηση των nerds – Όταν οι επιστήμονες βραβεύονται σαν ροκ σταρ

Τα Νόμπελ έχουν τη δόξα και το κύρος, αλλά τα βραβεία Breakthrough δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα και επιπλέον αντιμετωπίζουν τους επιστήμονες σαν ροκ-σταρ. Σε μια «γκλάμουρ» τελετή στο Κέντρο Ερευνών Ames της NASA στην Καλιφόρνια την Κυριακή, με οικοδεσπότη τον χολιγουντιανό ηθοποιό Μόργκαν Φρίμαν, το Ίδρυμα Breakthrough μοίρασε για το 2018 βραβεία συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων σε φυσικούς, βιολόγους, μαθηματικούς και άλλους επιστήμονες.



Είναι η έκτη χρονιά που απονέμονται τα βραβεία, ένας θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ρωσικής καταγωγής δισεκατομμυριούχου επενδυτή της Σίλικον Βάλεϊ Γιούρι Μίλνερ, με την υποστήριξη προσωπικοτήτων όπως ο επικεφαλής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο συνιδρυτής της Google Σεργκέι Μπριν.



Κάθε χρόνο απονέμονται τρία βασικά βραβεία (Επιστημών της Ζωής, Φυσικής και Μαθηματικών), το καθένα ύψους 3 εκατ. δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό από κάθε άλλο επιστημονικό βραβείο στον κόσμο. Έξι μικρότερα βραβεία New Horizons ύψους 100.000 δολαρίων δίνονται σε νεαρούς επιστήμονες στο ξεκίνημα της καριέρας τους.



From left, swimmer Katie Ledecky, 2018 Breakthrough Prizes in Life Sciences winners Kazutoshi Mori and Peter Walter pose with Anne and Susan Wojicki backstage at the 6th annual Breakthrough Prize Ceremony at the NASA Ames Research Center on Sunday, December 3, 2017 in Mountain View, California. (Photo by Peter Barreras/Invision/AP)

Το φετινό βραβείο Επιστημών της Ζωής (Βιοϊατρικής) μοιράσθηκε στους Τζόαν Τσόρι (Ινστιτούτο Salk Καλιφόρνια), Ντον Κλίβελαντ (Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Ludwig Καλιφόρνια), Μόρι Καζουτόσι (Πανεπιστήμιο Κιότο Ιαπωνίας), Κιμ Νάσμιθ (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης Βρετανίας) και Πίτερ Γουόλτερ (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο).



Το βραβείο Φυσικής μοιράσθηκαν οι Τσαρλς Μπένετ (Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς ΗΠΑ), Γκάρι Χίνσοου (Πανεπιστήμιο Βρετανικής Κολομβίας Καναδά), Νόρμαν Τζάροβικ (Πανεπιστήμιο Πρίνστον ΗΠΑ), Λάιμαν Πέιτζ Τζούνιορ (Πανεπιστήμιο Πρίνστον) και Ντέηβιντ Σπέργκελ (Πρίνστον).



Το βραβείο Μαθηματικών απονεμήθηκε στους Κρίστοφερ Χέικον (Πανεπιστήμιο Γιούτα ΗΠΑ) και Τζέημς ΜακΚέρναν (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο).



Πηγή: www.news.gr