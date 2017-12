Διάσημος μαέστρος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο

Αφότου ξέσπασε η υπόθεση του Χάρβεϊ Γουάινστιν τον Οκτώβριο, αναρίθμητα σκάνδαλα γύρω από κατηγορίες για παρενόχληση, επιθέσεις, ακόμη και βιασμούς έχουν καταγγελθεί και αφορούν, εκτός από τον κινηματογράφο, και άλλους τομείς σε πολυάριθμες χώρες.



Η τελευταία προσωπικότητα πρώτης γραμμής που εμπλέκεται σε σκάνδαλο παρενόχλησης και σεξουαλικών επιθέσεων είναι ο Τζέιμς Λιβάιν, ο διάσημος διευθυντής ορχήστρας και επίτιμος μουσικός διευθυντής της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης (κεντρική φωτογραφία).



Ο Λιβάιν - που πήρε σύνταξή στο τέλος της σεζόν 2015-16 για λόγους υγείας, καθώς έχει προσβληθεί από τη νόσο του Πάρκινσον - κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά έναν έφηβο τη δεκαετία του 1980.



Το φερόμενο θύμα, που παραμένει ανώνυμο, δήλωσε στην αστυνομία της Πολιτείας του Ιλινόι ότι τα περιστατικά άρχισαν το 1985, όταν εκείνος ήταν 15 ετών και ο διευθυντής ορχήστρας 41, και συνεχίσθηκαν μέχρι το 1993.



Ο άνδρας φέρεται ότι είπε στους αστυνομικούς του Λέικ Φόρεστ πως ο Τζέιμς Λιβάιν συνήθιζε να αυνανίζεται μπροστά του και να του φιλάει το φύλο, σύμφωνα με την εφημερίδα.



Αφού επί χρόνια έστελνε δώρα στον νεαρό άνδρα, το 1985 ο Τζέιμς Λιβάιν άρχισε, σύμφωνα με την καταγγελία, τις σεξουαλικές θωπείες. Στην αρχή χαϊδεύοντας το χέρι του νεαρού «παρατεταμένα και απίστευτα αισθησιακά», κάτι που έκανε τον έφηβο να αισθάνεται «πολύ άβολα».



Ο άνδρας κατηγορεί στη συνέχεια τον Τζέιμς Λιβάιν ότι του χάιδεψε το φύλο σ' ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου στο Λέικ Φόρεστ, όπου η σκηνή φέρεται ότι επαναλήφθηκε «εκατοντάδες φορές» στη διάρκεια των ετών.



Οι συναντήσεις του με τον Λιβάιν, οι οποίες γίνονταν με πρόσχημα να μιλήσουν για τις φιλοδοξίες του στον κόσμο της κλασικής μουσικής, φέρεται ότι συνεχίσθηκαν μέχρι το 1993. Σύμφωνα με την New York Post, εκτός από διάφορα δώρα, όπως μπαγκέτες διευθυντή ορχήστρας, ο Λιβάιν φέρεται ότι του είχε δώσει στη διάρκεια των ετών 50.000 ευρώ σε μετρητά.



Το φερόμενο θύμα υποστηρίζει πως οι επιθέσεις αυτές το «οδήγησαν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας». «Αισθανόμουν μόνος, φοβισμένος. Προσπαθούσε να με σαγηνεύσει. Δεν μπορούσα να δω τι συνέβαινε. Τώρα μπορώ», φέρεται ότι δήλωσε στην αστυνομία, σύμφωνα με τη New York Post.



«Ο Τζέιμς Λιβάιν δεν ήταν κάποιος στον οποίο μπορούσες να πεις όχι», πρόσθεσε.



Οι κατηγορίες αυτές δεν μπορούν να οδηγήσουν σε δικαστική δίωξη, επειδή η προθεσμία παραγραφής που ισχύει στο Ιλινόι για σεξουαλικό έγκλημα σε ανήλικο έχει παρέλθει κατά εννέα χρόνια, όμως η New York Post υποστηρίζει πως η αστυνομία ερεύνησε και υπέβαλε τα συμπεράσματά της στον τοπικό εισαγγελέα, ο οποίος δεν έχει προς το παρόν απαγγείλει καμιά κατηγορία.



Η Metropolita Opera, ένας από τους πολιτιστικούς θεσμούς με το μεγαλύτερο κύρος στις ΗΠΑ, δεν θέλησε να εκφρασθεί άμεσα σχετικά με την υπόθεση. Σύμφωνα με τη New York Post, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας γνώριζε από το 2016 για τις κατηγορίες.



Ο Τζέιμς Λιβάιν άρχισε την καριέρα του στη «Met» στη Νέα Υόρκη το 1971 και από τότε έχει διευθύνει περισσότερες από 2.500 παραστάσεις σχεδόν 85 διαφορετικών έργων του λυρικού θεάτρου. Έπειτα από 40 χρόνια στη μουσική διεύθυνση της όπερας, πήρε τη σύνταξή του αλλά διατήρησε θέση επίτιμου μουσικού διευθυντή.



Πηγή: www.news.gr