Στο -6,8% η πτώση της online δαπάνης

Με αρνητικό πρόσημο αποτυπώνεται το α' 9μηνο του 2017 η μεταβολή της διαφημιστικής δαπάνης στο online τοπίο σύμφωνα με την καθιερωμένη έρευνα Adex Hellas Q1-Q3 του ΙΑΒ Hellas. Ωστόσο αν και το διψήφιο -18,1% που αφορά στην πτώση της διαφημιστικής απορρόφησης dislpay δαπάνης προκαλεί εύλογες ανησυχίες στην αγορά, το πραγματικό άνοιγμα της ψαλίδας δεν ξεπερνά το -6,8% αν αφαιρεθούν οι 3 (*) υπό ιδιοκτησιακή μεταβίβαση publishers που παρέμειναν ανενεργοί το επίμαχο διάστημα.



Άλλο σημαντικό συμπέρασμα από την έρευνα ADEX για την Online Display διαφήμιση το εννιάμηνο του έτους είναι ότι τα διαφυγόντα έσοδα των τριών μεγάλων παικτών δεν επανεπενδύθηκαν και έμειναν εκτός του ταμείου των 19 Publishers/Networks που μετρά 116 επιμέρους sites (έναντι 22 Publishers/Networks και 133 sites το 2016).



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, στα ταμεία των sites διοχετεύθηκαν το 9μηνο, 44,4 εκατ. ευρώ. Η επιμέρους μελέτη της διαφημιστικής δαπάνης για το digital display, σύμφωνα με την ΑDEX του ΙΑΒ Hellas, αποτυπώνει μια είσπραξη της τάξεως των 12,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο, των 18,1 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο και των 13,7 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2017.



Σύμφωνα με το report, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτέλεσαν το 9μηνο του 2017 την κατηγορία με το μεγαλύτερο μερίδιο δαπάνης σε επίπεδο έτους (μερίδιο 19,1%) καθώς η display δαπάνη στον κλάδο αγγίζει τα 8,4 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ. «Αργυρό» μετάλλιο απορρόφησης διαφημιστικών κονδυλίων αποσπά ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών με 6,3 εκατ. ευρώ και μερίδιο 14,3% ενώ την τριάδα συμπληρώνει η κατηγορία του Λιανεμπορίου με μερίδιο 5,019 εκατ. ευρώ (11,3% ). Στην 4η θέση σταθερά βρίσκεται η κατηγορία «Media Διασκέδαση και Ελεύθερος Χρόνος» προσελκύοντας διαφημιστικά κονδύλια, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ (9%) παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει υποστεί ισχυρούς κλυδωνισμούς τα τελευταία χρόνια. Στην 5η θέση ο κλάδος του αυτοκινήτου και των μηχανών με 3,3 εκατ. ευρώ και μερίδιο 7,6%. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο online display διαφήμιση και αποτυπώνονται με βάση τιμές τιμοκαταλόγων Μέσων ενώ δεν περιλαμβάνουν έσοδα από διαφημίσεις Google.



ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας, ο πρόεδρος του IAB Hellas, Σπύρος Παπαγεωργίου τονίζει: "Το αρνητικό πρόσημο της μεταβολής της display δαπάνης προκαλεί προβληματισμό στα μέλη του ΙΑΒ Hellas και σίγουρα συνιστά μια ανησυχητική ένδειξη για την αγορά. Η αρνητική αυτή αποτύπωση έρχεται μάλιστα σε μια κρίσιμη συγκυρία με την επιβολή της εισφοράς του 2% επί του διαφημιστικού τζίρου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ. Μια εξέλιξη που αφενός θα μειώσει τα έσοδα των online publishers και αφετέρου θα συρρικνώσει το μερίδιο φωνής των διαφημιζομένων και την έκθεσή τους στα media".



Τα στοιχεία προέρχονται από τις 19 εταιρείες-μέλη του ΙΑΒ Hellas, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 133 web sites που στοχεύουν στο ελληνικό κοινό. Τα 20 αυτά μέλη είναι οι 24Media, Adweb Network, Alpha TV, Antenna, Attica Media, Capital.gr, Δέσμη Εκδοτική, ΔΟΛ Digital, DPG Digital Media, Forthnet (like to like), Freenet (Sofokleous.gr), Καθημερινή, Liquid Media, Media2Day, Prime Media, Phaistos Net, Think Digital Network, TVXS, TNC Digital Media Group L2L, Yahoo!.



H εξέλιξη του online display advertising στην Ελλάδα



Έτος Διαφηµιστική δαπάνη Ποσοστό µεταβολής (%)

2007 30,5

2008 39,9\+30,8

2009 57,8\+44,8

2010 62\+7,2

2011 76,4+23,2

2012 76,1\-0,3

2013 75,1\-1,3

2014 79,3\+5,5

2015 67,2\-13

2016 77,2\+12,7

9μηνο 44,4\-18,1



Ποσά σε εκατ. ευρώ, Πηγή: ΙΑΒ Ηellas



(*) (Mega, Πήγασος, ΔΟΛ)