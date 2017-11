Στο μάτι της εφορίας οι συναλλαγές επιχειρήσεων με 43 φορολογικούς παραδείσους

Στο στόχαστρο του φορο-ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν τιμολόγια από τα Σκόπια, την Κύπρο, τη Βουλγαρία. Το υπουργείo Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τη «μαύρη» λίστα με 43 κράτη «φορολογικούς παραδείσους» που θεωρούνται για το 2016 μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα.



Αυτό σημαίνει, ότι οι συναλλαγές με εταιρείες στις 43 χώρες που δημοσιεύονται, δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως επαγγελματικές δαπάνες παρά μόνο αν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έχουν στα χέρια τους τα τιμολόγια, αποδείξουν την «αυθεντικότητα» της συναλλαγής.



Πιο συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με τα κράτη της «μαύρης» λίστας, η εφορία δεν θα αναγνωρίζει προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο (φορολογικό παράδεισο) ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Για να αναγνωριστούν οι συγκεκριμένες δαπάνες θα πρέπει ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή.



Ωστόσο, δεν αποκλείεται η έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους.



Ο κατάλογος των χωρών που θεωρούνται ότι έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς δημοσιεύτηκε χθες. Για το φορολογικό έτος 2017, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτούνται φέτος, ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι τα εξής (σ.σ ειδικά για το φορολογικό έτος 2016 θεωρούνται όλα τα κράτη πλην της Ουγγαρίας):



1. Άγιος Ευστάθιος St Eustatius

2. Άγιος Μαρίνος San Marino

3. Αλβανία Albania

4. Ανδόρα Andorra

5. Ανγκουίλα Anguilla

6. Βανουάτου Vanuatu

7. Βερμούδες Bermuda

8. Βοσνία -Ερζεγοβίνη Bosnia-Herzegovina

9. Βουλγαρία Bulgaria

10. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands

11. Γιβραλτάρ Gibraltar

12. Γκέρνσεϋ Guernsey

13. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates

14. Ιορδανία Hashemite Kingdom of Jordan

15. Ιρλανδία Ireland

16. Κατάρ Qatar

17. Κόσσοβο Kosovo

18. Κύπρος Cyprus

19. Λίχτενσταϊν Liechtenstein

20. Μακάο Macau

21. Μαλδίβες Republic of Maldives

22. Μαυροβούνιο Montenegro

23. Μολδαβία Republic of Moldova

24. Μονακό Monaco

25. Μονσεράτ Montserrat

26. Μπαχάμες the Bahamas

27. Μπαχρέϊν Bahrain

28. Μπελίζ Belize

29. Μποναίρ Bonaire

30. Ναουρού Nauru

31. Νήσοι Κέϋμαν Cayman Islands

32. Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands

33. Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος Turks and Caicos

34. Νήσος του Μάν Isle of Man

35. Ουζμπεκιστάν Uzbekistan

36. Ομάν Oman

37. Παραγουάη Paraguay

38. ΠΓΔΜ FYROM

39. Σαουδική Αραβία Saudi Arabia

40. Σεϋχέλλες Seychelles

41. Σρι - Λάνκα Sri Lanka

42. Τζέρσεϋ Jersey

43. Ουγγαρία (Hungary)



Πηγή: www.news.gr