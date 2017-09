Έρευνα ΑDEX Q2 2017 από το ΙΑΒ Hellas

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη διαφήμιση στο Διαδίκτυο το β’ τρίμηνο.



Μια αίσθηση συγκρατημένης αισιοδοξίας αφήνουν τα ευρήματα της έρευνας για τη διαδικτυακή διαφημιστική δαπάνη το α’ εξάμηνο του 2017 καθώς παρά την τυπική αρνητική ποσοστιαία μεταβολή κατά 11%, στην πραγματικότητα, αν αφαιρεθούν οι τρεις μεγάλοι ανενεργοί publisher (*) το επίμαχο διάστημα οι επιδόσεις έχουν αυξηθεί κατά 2,7%.

Άλλο σημαντικό συμπέρασμα από την έρευνα ADEX για την Online Display διαφήμιση το α’ εξάμηνο του έτους είναι ότι τα διαφυγόντα έσοδα των τριών μεγάλων παικτών δεν επανεπενδύθηκαν και έμειναν εκτός του ταμείου των 20 Publishers/Networks, που μετρά 118 επιμέρους sites (έναντι 133 το 2016).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, στα ταμεία των sites διοχετεύθηκαν το δεύτερο τρίμηνο 18,2 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ τους το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Η επιμέρους μελέτη της διαφημιστικής δαπάνης για το digital display, σύμφωνα με την ΑDEX του ΙΑΒ Hellas, αποτυπώνει μια είσπραξη της τάξεως των 30,6 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο (Q1 + Q2 μαζί).

Σύμφωνα με το report, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτέλεσαν το α’ εξάμηνο του 2017 την κατηγορία με το μεγαλύτερο μερίδιο δαπάνης σε επίπεδο έτους (μερίδιο 20,1%) καθώς η display δαπάνη στον κλάδο αγγίζει τα 6,1 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ. «Αργυρό» μετάλλιο απορρόφησης διαφημιστικών κονδυλίων αποσπά ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών με 4,036 εκατ. ευρώ και μερίδιο 13,1% ενώ την τριάδα συμπληρώνει η κατηγορία του Λιανεμπορίου με μερίδιο 11,5% και είσπραξη της τάξεως των 3,5 εκατ. ευρώ. Στην 4η θέση σταθερά βρίσκεται, η κατηγορία «Media Διασκέδαση και Ελεύθερος Χρόνος» προσελκύοντας διαφημιστικά κονδύλια, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ (11,5%) παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει υποστεί ισχυρούς κλυδωνισμούς τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί εδώ ότι τα στοιχεία αφορούν μόνο online display διαφήμιση, αποτυπώνονται με βάση τιμές τιμοκαταλόγων Μέσων και δεν περιλαμβάνουν έσοδα από διαφημίσεις Google.



ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



Ο Γενικός Διευθυντής του IAB Hellas, Νεόφυτος Οικονόμου εξηγεί ότι η έρευνα ADEX Hellas Q2 2017 η οποία αποτυπώνει τη διαφημιστική αγορά για το δεύτερο τρίμηνο και κατά συνέπεια και το α’ εξάμηνο του 2017, παρουσιάζει θετικό πρόσημο. Διότι παρά το γεγονός ότι καταγράφεται μείωση της δαπάνης κατά 11% για το α’ εξάμηνο του 2017 στην πραγματικότητα θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ποσοστό αποδίδει μια αλλοιωμένη εικόνα της αγοράς μιας και στην έρευνα συμμετέχουν ανενεργές επιχειρήσεις ΜΜΕ που μένει να επαναδραστηριοποιηθούν άμεσα στο μέλλον και ήδη βρίσκονται σε ιδιοκτησιακή μετάβαση. Βέβαια η χαμηλή μεταβολή δείχνει ότι τα διαφημιστικά budget αυτών των συγκροτημάτων δεν φαίνεται να επανεπενδύθηκαν στη Ελληνική αγορά display και αυτό σημαίνει ότι τυχόν αφύπνισή τους θα τονώσει εντυπωσιακά την αγορά και ενδεχομένως να επιστρέψει τη μεταβολή στις πρότερες θετικές επιδόσεις της.



Τα στοιχεία προέρχονται από τις 20 εταιρείες-μέλη του ΙΑΒ Hellas, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 118 web sites που στοχεύουν στο ελληνικό κοινό. Τα 20 αυτά μέλη είναι οι 24Media, Adweb Network, Alpha TV, Antenna, Attica Media, Capital.gr, Δέσμη Εκδοτική, ΔΟΛ Digital, DPG Digital Media, Forthnet (like to like), Freenet (Sofokleous.gr), Καθημερινή, Liquid Media, Media2Day, Prime Media, Phaistos Net, Think Digital Network, TVXS, TNC Digital Media Group L2L, Yahoo!.



H εξέλιξη του online display advertising στην Ελλάδα

Έτος Διαφηµιστική δαπάνη Ποσοστό µεταβολής (%)

2007 30,5

2008 39,9 +30,8

2009 57,8 +44,8

2010 62,0 +7,2

2011 76,4 +23,2

2012 76,1 -0,3

2013 75,1 -1,3

2014 79,3 +5,5

2015 67,2 -13

2016 Α’ εξάμηνο 2017 77,2 30,6 +12,7 -11.1



Ποσά σε εκατ. ευρώ, Πηγή: ΙΑΒ Ηellas



(*) (Mega, Πήγασος, ΔΟΛ) – Ο ΔΟΛ Digital προσκόμισε στοιχεία ενώ οι άλλοι δύο δεν προσκόμισαν καθόλου στοιχεία καθώς βρίσκονταν σε φάση μετοχικής μετάβασης.