Ο Αντώνης Πασσάς, πρόεδρος του ΙΜC 2017

Ο Αντώνης Πασσάς CEO της Publicis One Greece, αναδείχθηκε Πρόεδρος του Interactive Markering Conference (IMC) 2017, του μεγάλου ετήσιου ραντεβού της digital αγοράς με τις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις, το οποίο πραγματοποιείται φέτος για 16η χρονιά.



O Αντώνης Πασσάς έχει σημαντική παρουσία στην αγορά ενώ καθόλη τη διάρκεια της 27ετούς καριέρας του συνέλεξε σημαντική εμπειρία από ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών και λειτουργιών τόσο του marketing όσο και της επικοινωνίας, «χτίζοντας» την απαραίτητη βάση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος της επικοινωνίας σήμερα.



Είναι απόφοιτος των Greenwich & Birmingham Universities της Αγγλίας όπου και απέκτησε ΒΑ (Hons) και ΜΒΑ αντίστοιχα με εξειδίκευση στο Marketing. Στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, εργάστηκε ως στέλεχος του τμήματος marketing στις εταιρίες ICL Ltd και PCS Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, μεταπήδησε στον χώρο της διαφήμισης και των Media για να εργαστεί στις εταιρείες ADEL/Saatch&Saatchi, Starcom & Universal McCann.



Το 2003 βραβεύθηκε με δύο gold και μία silver συμμετοχή media στο Φεστιβάλ Ελληνικής Διαφήμισης της ΕΔΕΕ. Την ίδια χρονιά ανέλαβε τα ηνία της ZenithOptimedia. Τον Ιούλιο του 2015, με την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής του ομίλου Publicis One στην Ελλάδα, εισήγαγε για πρώτη φορά παγκοσμίως, τις απαραίτητες οργανωτικές και άλλου είδους τομές που σηματοδοτούν ένα νέο καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας.