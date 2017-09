H Reebok ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με το δίδυμο σχεδιαστών Cottweiler, από τη Βρετανία

21 Σεπτεμβρίου 2017. Η Reebok, παγκόσμιος ηγέτης στο fitness, μας έδωσε παραπάνω πληροφορίες για τα νέα ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ της που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τους πρωτοποριακούς σχεδιαστές Cottweiler και θα είναι διαθέσιμα τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017.Η συλλογή αποτελείται από λίγα και διαχρονικά κομμάτια που ενσωματώνουν το DNA και των δύο brands συνδυάζοντας μοναδικά την τεχνική και την πολιτιστική κληρονομιά της Reebok με το μοναδικό όραμα των Cottweiler.To brand Cottweiler ιδρύθηκε από τους Ben Cottrell και Matthew Dainty και είναι διάσημο για τις δημιουργίες του που κινούνται στο όριο μεταξύ υψηλής ραπτικής και sportswear, κερδίζοντας την αποδοχή και τους επαίνους των κριτικών.Για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017 η συλλογή Cotweiller x REEBOK, συνδυάζει υφάσματα υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να δημιουργήσει διαχρονικά και, ταυτόχρονα, μοντέρνα κομμάτια που συμβολίζουν την έναρξη της νέας εποχής sportswear στην οποία το design και η λειτουργικότητα έχουν την ίδια βαρύτητα.Με έμπνευσή τους τις ολιστικές προσεγγίσεις για τη φροντίδα του αθλητή μετά την άθληση, τα ρούχα έχουν δημιουργηθεί με τεχνικές και υφάσματα που έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα για το σώμα.Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017 θα είναι διαθέσιμη το Σεπτέμβριο του 2017.Credits φωτογραφιών:Φωτογράφος – CG WatkinsArt direction – Matthew Dainty & Ben CottrellCasting – Mischa Notcutt and Troy FearnΜοντέλα - Renwhar Amin and Malik Al JerrariΜαλλιά και μακιγιάζ - Vroni EderCredits τοποθεσίας - Bloco B, Portuguese Marble QuarryFollow usfacebook | instagramΣχετικά με τη ReebokΗ Reebok International Ltd., με έδρα την Canton, MA, USA, είναι παγκόσμιος ηγέτης στο σχεδιασμό, την εμπορία και τη διανομή fitness και lifestyle υποδημάτων, ρουχισμού κι εξοπλισμού. Ως παγκόσμια μάρκα που έχει τις ρίζες της στην Αμερική, η Reebok είναι πρωτοπόρος εταιρεία στη βιομηχανία ειδών αθλητισμού, έχοντας να επιδείξει τη μεγάλη της κληρονομιά στην κατηγορία του fitness. Η Reebok αναπτύσσει προϊόντα και τεχνολογίες που διευκολύνουν την άσκηση και δέσμευσή της είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στον κόσμο που θέλει να ξεκλειδώσει τις δυνατότητές του μέσα από αυτήν. Η Reebok συνδέεται με τον fitness καταναλωτή, όπου κι αν εκείνος βρίσκεται, με όποιο τρόπο κι αν επιλέγει για να είναι σε φόρμα – είτε πρόκειται για γυμναστική, τρέξιμο, περπάτημα, χορό, yoga ή aerobics. Τα Reebok Classics αξιοποιούν τη fitness κληρονομιά της μάρκας και την εκπροσωπούν στην αγορά του αθλητικού lifestyle. Ως θυγατρική της Adidas Group, η Reebok λειτουργεί κάτω από πολλαπλές κατηγορίες της μάρκας, το Reebok-CCM Hockey και το sports Licensed Division. Η Reebok είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του CrossFit και των Reebok CrossFit Games σε ρουχισμό, ο επίσημος χορηγός του Reebok Spartan Race και ο αποκλειστικός συνεργάτης του Les Mills σε ρουχισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.reebok.com\gr.